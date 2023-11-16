Україна "розкочегарює" ВПК: генерал пояснив, чого чекати від зимової війни

На повноцінний запуск українського ВПК можуть піти роки

Збройні сили України продовжують вести наступальні дії. Але у ході зимової кампанії очікується лише про позиційне протистояння.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штаба Збройних сил України Ігор Романенко. Він підкреслив, що усі очікування щодо подальших успішних дій Сил оборони походять від забезпечення.

Водночас Романенко зазначив, що з цим в України є проблеми. "Ми розкочегарюємо свій ВПК, але щоб запустити його на повну міць, потрібні місяці, роки", — підкреслив він.

Генерал заявив, що Україна залишається критично залежною від постачання партнерів. Водночас він зазначив, що партнери здійснюють постачання далеко не тими темпами і не в тій номенклатурі, які б дозволили Силам оборони ефективніше протистояти російській агресії.

Більш детально про помилки України та союзників, а також про перспективи нашої війни читайте у матеріалі "Телеграфа" "Для багатьох це – холодний душ": генерал дав аналіз війни з росією".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що американські танки Abrams не змогли відіграти істотної ролі на полі бою в Україні, оскільки їхня кількість незначна. Він сподівається, що у майбутньому цих танків побільшає.