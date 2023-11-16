Украина "раскочегаривает" ВПК: генерал объяснил, чего ждать от зимней войны

На полноценный запуск украинского ВПК могут уйти годы

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия. Но в ходе зимней кампании ожидается только позиционное противостояние.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Он подчеркнул, что все ожидания от дальнейших успешных действий Сил обороны исходят из обеспечения.

В то же время Романенко отметил, что с этим у Украины проблемы. "Мы раскочегариваем свой ВПК, но чтобы запустить его на полную мощь, нужны месяцы, годы", — подчеркнул он.

Генерал заявил, что Украина остается критически зависимой от поставок партнеров. В то же время он отметил, что партнеры осуществляют поставки далеко не теми темпами и не в той номенклатуре, которые позволили бы Силам обороны эффективнее противостоять российской агрессии.

Более подробно об ошибках Украины и союзников, а также о перспективах нашей войны читайте в материале "Телеграфа" "Для многих это холодный душ": генерал дал анализ войны с россией".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские танки Abrams не смогли сыграть важную роль на поле боя в Украине, поскольку их количество незначительно. Он надеется, что в будущем этих танков станет больше.