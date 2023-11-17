Пашинського та Дещицю оголосили в розшук в росії

МВС рф оголосило в розшук колишнього в.о. голови адміністрації президента Сергія Пашинського та колишнього в.о. міністра закордонних справ Андрія Дещицю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Пашинський Сергій Володимирович. Дещиця Андрій Богданович. Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", — йдеться у базі розшуку МВС рф.

Раніше, 3 листопада, в Слідчому комітеті росії повідомили, що Пашинському, Дещиці та Арсенію Яценюку заочно повідомили про підозру. На думку росіян, вони "входили в Раду національної безпек та оборони України та брали участь в ухваленні злочинного рішення про проведення так званої антитерористичної операції на південному сході країни".