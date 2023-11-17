"Біг Банош і Хепі Гуцул міл": у Карпатах відкрився перший McDonald’s, мережа в захваті

У закладі буде тераса, МакДрайв та багато іншого

В українських Карпатах відкрився перший ресторан мережі швидкого харчування "МакДональдз". Ця новина вже встигла викликати бурхливе обговорення у мережі.

Про це повідомляє пресслужба "МакДональдз Україна". Вже відомо, що новий заклад було відкрито у місті Яремче (Івано-Франківська область). Свій пост про це в компанії супроводжували картинкою з назвою міста, де пропущено букву "м".

"Додали те, чого бракувало", — пишуть в "Макдоналдс" і додають "Улюблені бургери, водоспади та гірські долини чекають на тебе в Яремче".

Як пише The Page, ресторан у Яремче розташований за адресою вул. Свободи, 263. У ньому передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та ще 112 на терасі. Замовлення можна здійснити через термінали самообслуговування всередині закладу на одному із 10 цифрових майданчиків. А туристи, які проїздом прямують далі автомобілями, зможуть залишити їх поряд із рестораном на великій парковці або скористатися послугою "МакДрайв".

Варто зазначити, що новина викликала неабиякий резонанс серед українців. Багато хто тішився відкриттям нової точки відомого фаст-фуду, а також писав жартівливі коментарі, припускаючи, яким може бути нове місцеве меню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо ще одне місто, в яке може повернутися McDonald’s.