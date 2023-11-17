"Биг Банош и Хэппи Гуцул мил": в Карпатах открылся первый McDonald’s, сеть в восторге

В заведении будет терраса, МакДрайв и многое другое

В украинских Карпатах открылся первый ресторан сети быстрого питания "Макдоналдс". Эта новость уже успела вызвать бурное обсуждение в сети.

Об этом сообщает пресс-служба "Макдоналдс Украина". Уже известно, что новое заведение было открыто в городе Яремче (Ивано-Франковская область). Свой пост об этом в компании сопроводили картинкой с названием города, где пропущена буква "м".

"Добавили то, чего не хватало", — пишут в "Макдоналдс" и добавляют "Любимые бургеры, водопады и горные долины ждут тебя в Яремче".

Как пишет The Page, ресторан в Яремче расположен по адресу ул. Свободы, 263. В нем предусмотрено 123 места для посетителей в зале и еще 112 на террасе. Заказ можно осуществить через терминалы самообслуживания внутри заведения на одной из 10 цифровых площадок. А туристы, которые проездом следуют дальше автомобилями, смогут оставить их рядом с рестораном на большой парковке или воспользоваться услугой МакДрайв.

Стоит отметить, что новость вызвала немалый резонанс среди украинцев. Многие радовались отрытию новой точки известного фаст-фуда, а также писали шутливые комментарии, предполагая, каким может быть новое местное меню.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван еще один город, в который может вернуться McDonald’s.