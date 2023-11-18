Може нести велику загрозу: росіяни почали використовувати літак радіорозвідки з новою метою
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У Великій Британії побоюються, що росіяни можуть перебазувати літак ближче до лінії фронту
Російські солдати вперше застосували свій літак далекої радіорозвідки А-50, щоб наводити ЗРК С-400. Це дозволяє окупантам виявляти українські літаки на великій дальності.
Про це пише британська розвідка. Унікальність літака А-50 полягає в тому, що він бачить набагато далі по кривині Землі, ніж звичайний радар.
"росія, ймовірно, прискорила інтеграцію А-50 та С-400 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання Україною бойових літаків, наданих Заходом", - йдеться у звіті.
Також британці не виключають, що росія може направити А-50 ближче до лінії фронту, щоб підвищити ефективність окупантів. Самі росіяни не заперечують, що використовують у війні проти України літак А-50 для наведення зенітних ракет по меті.
А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що комплекс С-400 здатний завдавати удару на 400 кілометрів. Це пряма загроза для літаків F-16, які отримає Україна.
Що відомо про літак А-50
Цей літак далекого радіолокаційного виявлення та управління було створено на базі військово-транспортного літака Іл-76 у 1978 році. Він може виявляти як наземні, і не наземні цілі.
Дальність виявлення повітряних цілей:
- смолоскипи балістичних нестратегічних ракет: 800 км (оптичними засобами)
- бомбардувальників: до 650 км
- винищувачів: 700 км
- крилатих ракет (ЕПР = 1 м2): 500 км.
Дальність виявлення наземних цілей:
- одиночної цілі типу пускової установки оперативно-тактичних ракет: до 400 км.
- групової мети типу "колона танків": до 450 км.
Дальність виявлення морських цілей (з ЕПР 250 м2): до радіогоризонту
Міністр оборони рф сергій шойгу 25 жовтня заявив, що росія нібито збила в Україні 24 літаки за п’ять днів. І для цього нібито було застосовано нещодавно модернізований літак А-50у.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зміцнюються на лівому березі Херсонської області. Експерти пояснили, чим це погано для ЗСУ.