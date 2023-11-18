Може нести велику загрозу: росіяни почали використовувати літак радіорозвідки з новою метою

У Великій Британії побоюються, що росіяни можуть перебазувати літак ближче до лінії фронту

Російські солдати вперше застосували свій літак далекої радіорозвідки А-50, щоб наводити ЗРК С-400. Це дозволяє окупантам виявляти українські літаки на великій дальності.

Про це пише британська розвідка. Унікальність літака А-50 полягає в тому, що він бачить набагато далі по кривині Землі, ніж звичайний радар.

"росія, ймовірно, прискорила інтеграцію А-50 та С-400 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання Україною бойових літаків, наданих Заходом", - йдеться у звіті.

Також британці не виключають, що росія може направити А-50 ближче до лінії фронту, щоб підвищити ефективність окупантів. Самі росіяни не заперечують, що використовують у війні проти України літак А-50 для наведення зенітних ракет по меті.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що комплекс С-400 здатний завдавати удару на 400 кілометрів. Це пряма загроза для літаків F-16, які отримає Україна.

Що відомо про літак А-50

Цей літак далекого радіолокаційного виявлення та управління було створено на базі військово-транспортного літака Іл-76 у 1978 році. Він може виявляти як наземні, і не наземні цілі.

Дальність виявлення повітряних цілей:

смолоскипи балістичних нестратегічних ракет: 800 км (оптичними засобами)

бомбардувальників: до 650 км

винищувачів: 700 км

крилатих ракет (ЕПР = 1 м2): 500 км.

Дальність виявлення наземних цілей:

одиночної цілі типу пускової установки оперативно-тактичних ракет: до 400 км.

групової мети типу "колона танків": до 450 км.

Дальність виявлення морських цілей (з ЕПР 250 м2): до радіогоризонту

Міністр оборони рф сергій шойгу 25 жовтня заявив, що росія нібито збила в Україні 24 літаки за п’ять днів. І для цього нібито було застосовано нещодавно модернізований літак А-50у.

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