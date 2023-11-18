На тлі успіхів ЗСУ ворог створює укріплення на лівому березі Херсонщини: в ISW пояснили, чому це не спрацює

Росіяни не розміщують свої сили на безпосередній лінії фронту на східному березі

Намагаючись протидіяти успіхам українських військ на лівому березі Дніпра на Херсонщині, окупанти будують там багаторівневі укріплення. Вони застосовують уроки, що були зроблені з оборони в Запорізькій області, проте це може не спрацювати.

У Генштабі ЗСУ визнали, що росіяни створили "досить серйозну" лінію укріплень у Херсонській області. За даними експертів, окупанти на Херсонщині тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців", пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, ворог також сильно замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де утримують позиції українські сили. Росіяни не розміщують своїх сил на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, намагаючись захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників, зазначили фахівці.

Аналітики звернули увагу, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії. Воно тримає залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

Наголошується, що ворог не створив суцільних видимих оборонних укріплень на Херсонщині. Натомість він, ймовірно, побудував глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, розташованих на відстані від лінії фронту.

При цьому, на думку аналітиків, окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише у випадку, якщо вони залишаться прихованими. Однак в умовах осені-зими їх не можна приховати за деревами, і деякі з них будуть виявлені.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський опублікував фото бійців ЗСУ на лівому березі Херсонської області та подякував нашим воїнам за рух уперед. Цим він підтвердив успіхи Сил оборони там.

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