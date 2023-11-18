Росіяни запустили фейк про "перебіжчика-пілота із ЗСУ": в ГУР відповіли

Усі пілоти АА ЗСУ та ПС ЗСУ знаходяться на своїх місцях

Російські пропагандисти активно поширюють дезінформаційне повідомлення про те, що діючий пілот Повітряних сил Збройних сил України нібито перейшов на бік окупантів. У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що це фейк.

Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі "Українській правді. А вперше дезінформацію почав поширювати російський блогер Олексій Воєвода, терорист-пілот Ка-52.

Так, 18 листопада низка російських пропагандистів із посиланням на Воєводу почала писати, що нібито "чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону". Сам Воєвода заявляв, що нібито особисто організував переліт, а втік з України нібито не простий пілот, а командир авіаційного звена. Щоправда, пропагандисти самі потім почали плутатися у версіях – так, за одною з них, пілот втік, прихопивши із собою винищувач Су-27.

Юсов, коментуючи цей фейк, заявив, що це російська інформаційно-психологічна спеціальна операція (ІПСО).

"Це запізніла російська ІПСО у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою", – зазначив він.

Інші джерела видання підтвердили, що усі діючі пілоти Повітряних сил та армійської авіації Сухопутних сил знаходяться на своєму місці та виконують службові обов'язки.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року російський гелікоптер Мі-8 був захоплений Україною. Це сталося без опору російського екіпажу. За даними розвідки, пілот добровільно прилетів до Полтавської області та здався.

Для довідки. Проєкт "Хочу жити" розроблено Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. російські солдати можуть ним скористатися, щоб здатися в полон зберегти своє життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у проєкті "Хочу жити" розповіли про те, хто з росіян найчастіше здається в полон.