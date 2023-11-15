"Відставки - це не зрада": нардеп-бойовий офіцер про чутки щодо українських генералів

Можливо, Офіс президента планує перестановки

Шум навколо військового командування, і навколо того, у кого з ким є суперечки — інформаційна кампанія. Але диму без вогню не буває.

Таку думку висловив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також військовий та учасник бойових дій під час АТО та повномасштабного вторгнення Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV. Він пояснив, що поки що не знає думки міністра оборони Умєрова з цього приводу.

"Ми не так часто спілкуємось, тому що він постійно зайнятий. Коли по роботі потрібно, ми зідзвонюємося, списуємося по якихось питаннях. А щоб обговорювати детально, на це потрібен час. У нього зараз період становлення і часу ні на що не вистачає, тому я не буду коментувати його бачення. Він зараз у дуже непростій ситуації — міністр оборони під час війни, тим більше вже призначений під час війни. Потрібно обирати, в чому розібратись", — сказав Костенко.

Однак від себе він сказав, що частина з усього цього галасу є інформаційною кампанією проти генералів та Міноборони — десь росія закидає фейки, а десь, справді, диму без вогню не буває.

"Можливо, Офіс президента планує якісь перестановки. Ще раз: це їхнє право. Якщо є за що, то це треба робити, якщо ми бачимо, що якийсь генерал не справляється. Я завжди підтримував військових, але і здоровий глузд. Якщо ми когось звільняємо, якщо хтось недопрацьовує, ми повинні вийти і сказати. Не так як із Хоренком це було — просто [повідомлення] в засобах масової інформації. А є головком, який це підтвердить, є міністр оборони, є верховний головнокомандувач. Вони змінили якогось генерала, поставили на іншу посаду, а туди призначили того, хто, на їхню думку, зможе виконати поставлені завдання. Тут немає нічого [страшного]. Просто ми зараз відставки сприймаємо наче якусь зраду. Ні. Люди змінюються. І у своєму підрозділі я часто бачу, як люди змінюються. І це нормально, іноді приходять ефективніші. Це не зрада. Але потрібно саме погоджувати з головкомом, бо він — людина, яка цією армією керує і яка розуміє, на якій посаді хто має бути, аби досягти успіху", — додає він.

На думку Костенка, неприпустимо, що під час війни такі перестановки може зробити верховний головнокомандувач без погодження з головкомом.

"Верховний головнокомандувач не є спеціалістом із ведення бойових дій, у нього своя специфіка, своя професія. А головком і військові — це люди, які з 18, хто з 17 років йшли шляхом військових, вони знають, як це все працює. І вони знають, які люди потрібні на тих чи інших посадах.

Тому не потрібно всім розповідати, якщо людина десь не справляється, можливо. Потрібно, аби це знали люди: головком, та людина, яку знімають, міністр оборони і верховний головнокомандувач. Та інші генерали для того, аби розуміти: людина не впоралась, значить вона йде на нижчу посаду. Або на вищу, якщо йде на підвищення. Якщо є якісь питання, які можна розповісти суспільству, можна сказати, але не обов’язково виходити і всім коментувати кожне звільнення. Я вважаю, Хоренко вийшов, тому що з ним вчинили несправедливо. Тому він вийшов і заявив свою позицію", — сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп, який воював на фронті, прокоментував чутки про зняття топ-генералів.