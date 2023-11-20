ЗСУ просуваються вперед, а ворог застосовує загороджувальні загони: що відбувається під Авдіївкою (карта)

Окупанти атакували, але наші воїни відбили їх натиск

Триває 365 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 19 листопада українські війська контратакували під Авдіївкою. Їм удалося просунутися вперед.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). Висновки аналітиків базуються на проаналізованих даних.

Зазначається, що дощова погода, ймовірно, продовжуватиме уповільнювати темпи бойових дій до зимових умов. Геолокаційні дані, опубліковані 19 листопада, вказують, що українські сили просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російський "військор" стверджував, що українські сили відбили позиції біля залізниці біля Степового та контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу. Росіяни, своєю чергою, проводили наступальні операції під Авдіївкою, але не досягли жодних підтверджених успіхів 19 листопада.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

Водночас російські "військори" стверджували 18 та 19 листопада, що російські війська просунулися в районі промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки. Також вони нібито просунулися біля Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці на захід та північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Крім того, російський "військор" заявив 19 листопада, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") та підрозділи "Шторм-Z" просунулися вперед біля ресторану "Царське полювання" на південь від Авдіївки. Однак невдовзі він відмовився від цієї заяви після того, як інші російські джерела спростували це твердження.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки). Також бої йшли біля Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки.

Своєю чергою російські джерела стверджували, що 18 та 19 листопада окупанти атакували поблизу Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) та Північного; на захід від Красногорівки; на південь від терикона на північний захід від Авдіївки. Також вони наступали на схід від коксохімічного заводу; у напрямку Новокалиновjuj; і з промзони на південний схід від Авдіївки.

Також російські джерела стверджували, що 18 та 19 листопада бойові дії велися в районі промзони та коксохімічного заводу. Також були бої у районі села Степове.

Представник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив 19 листопада, що кількість російських дезертирів та військовослужбовців, які відмовляються вести наступальні операції, зростає. Це змушує російське командування застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути росіян до бою.

За словами Штупуна, окупанти зазнали великих втрат під Авдіївкою. Вони змушені використовувати мобілізований особовий склад та призовників з-поміж військовослужбовців-строковиків.

Раніше генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чи є шанси утримати Авдіївку. Він також пояснив, чому окупантам так важливо захопити місто.