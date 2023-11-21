"У нас великі проблеми": в Україні заявили про тривожні новини через війну в Ізраїлі

У США заперечують зв’язок подій на Близькому Сході за допомогою України, але так чи інакше вона зменшується

Через війну між Ізраїлем та ХАМАС постачання зброї в Україну зазнають додаткового тиску. В Україні серйозно стурбовані із цього приводу.

Про це повідомляє ABC News, посилаючись на заяви неназваних українських урядовців. За словами одного з них, постачання артилерійських снарядів із США до України впало більш ніж на 30% із нападом ХАМАС на Ізраїль.

Наголошується, що 155-мм артилерійські снаряди є найважливішим боєприпасом для України у її боротьбі проти російських військ. Однак, деякі запаси США, призначені для українських сил, були перенаправлені до Ізраїлю.

"Вони (офіційні особи США — Ред.) говорили нам, що це (війна в Ізраїлі — Ред.) не вплине на зобов’язання (з боку США — Ред), але це вплинуло", — сказав український урядовець.

При цьому високопоставлений представник оборонного відомства США заявив журналістам, що скорочення боєприпасів "не має абсолютно ніякого відношення до того, що відбувається в Газі". Пакети президентських повноважень зі скорочення "починають складати тижнями заздалегідь, тому немає жодного зв’язку між тим, що відбувається в Газі, і тим, що відбувається в Україні".

Так чи інакше український чиновник, який анонімно розмовляв з ABC News, висловив стурбованість поставками американської зброї у світлі розбіжностей у Конгресі.

"У нас великі проблеми… основних боєприпасів не надходить", — сказав він і додав, що Україна ризикує втратити свої позиції на полі бою "дуже дорогою ціною".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Байдена зробили тривожну заяву щодо допомоги Україні.