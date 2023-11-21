Закатували до смерті: на окупованій Херсонщині у полоні помер колишній воїн ЗСУ

Росіяни запідозрили його у тому, щовын ныби "передав ЗСУ інформацію про розташування правоохоронної будівлі"

У тимчасово окупованому селищі Горностаївка Каховського району Херсонщини помер 27-річний українець Руслан Руснак. Російські силовики закатували хлопця до смерті.

Про це повідомив Telegram-канал видання ASTRA, який позиціонує себе як медіа незалежних російських журналістів. У повідомленні наголошується, що жертва окупантів – колишній український військовослужбовець.

У повідомленні йдеться про те, що Руслана Руснака затримали в Горностаївці вранці понеділка, 20 листопада. Його доставили до будівлі "МВС", яка розташована по вулиці Торгова, 12 і за тиждень до цього була атакована безпілотниками.

Росіяни запідозрили хлопця в тому, що це він "передав ЗСУ інформацію про розташування будівлі". Хоча адреса та точне розташування цього місця є у вільному доступі до інтернету. До окупації у цьому ж будинку знаходилася українська поліцейська дільниця.

ASTRA пише, що російські силовики піддали українця багатогодинний допит. Приблизно о 16:00 того ж дня 27-річний українець помер просто у будівлі "МВС" тимчасово окупованого села.

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