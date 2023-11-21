Запытали до смерти: на оккупированной Херсонщине в плену умер бывший воин ВСУ

Россияне заподозрили парня в том, что это он "передал ВСУ информацию о расположении правоохранительного здания "

Во временно оккупированном поселке Горностаевка Каховского района Херсонщины скончался 27-летний украинец Руслан Руснак. Российские силовики запытали парня до смерти.

Об этом сообщил Telegram-канал издания ASTRA, позиционирующий себя как медиа независимых российских журналистов. В сообщении отмечается, что жертва оккупантов — бывший украинский военнослужащий.

В сообщении говорится, что Руслана Руснака задержали в Горностаевке утром понедельника, 20 ноября. Его доставили в здание "МВД", которое расположено по улице Торговая, 12 и за неделю до этого было атаковано беспилотниками.

Россияне заподозрили парня в том, что это он "передал ВСУ информацию о расположении здания". Хотя адрес и точное расположение этого места есть в свободном доступе в интернете. До оккупации в этом же здании находился украинский полицейский участок.

ASTRA пишет, что российские силовики подвергли украинца многочасовому допросу. Примерно в 16:00 того же дня 27-летний украинец скончался прямо в здании "МВД" временно оккупированного села.

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