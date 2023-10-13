Пытки с приговором: в Крыму суд дал длительные сроки жителям Херсона с инвалидностью

Государственные "адвокаты" давили на подозреваемых, предлагая во всем признаться.

В Крыму очередные гражданские заложники москвы — Сергей Котов и Николай Петровский с Херсонщины — услышали обвинительные приговоры. Оба украинца признаны виновными в шпионаже и приговорены к длительным срокам заключения, которые должны отбывать в колонии строгого режима.

Несмотря на это, родные пленников кремля надеются на обмен. Тем временем "Телеграф" узнавал подробности дел.

Россияне угрожали расстрелом

50-летний инструктор по вождению Сергей Котов встретил полномасштабное вторжение с женой и младшей дочерью в родных Олешках Херсонской области. В оккупации семья провела чуть больше месяца и планировала выехать на подконтрольную Украине территорию, но сделать этого не смогла.

— Папа с мамой и сестрой собирались отправиться в путь 7 апреля 2022 года, но не успели. В шесть утра к ним домой пришли российские военные, провели обыск и забрали отца, — рассказала "Телеграфу" старшая дочь Сергея Виктория Барабаш. – При этом сказали, что к вечеру он вернется. На следующий день я последний раз слышала папин голос, тогда он сначала позвонил маме, через пару часов – сестре, а потом – мне. Разговор был короткий, сказал, что с ним все хорошо и его скоро отпустят. После этого телефон был выключен, и мы начали поиски. Но долгое время никакой правдивой информации, где мой отец и что с ним, не было.

По словам Виктории, до них доходили разные слухи: один из знакомых в июле 2022-го сообщил, что ее отца "сильно допрашивали, перебили ноги, вывезли в Крым, где он сидит" в ожидании суда якобы за "сдачу позиций".

Так Сергей Котов выглядел в плен, в который его взяли в родных Олешках в апреле 2022 года.

— Только в марте 2023-го через адвокатский запрос мы узнали, что отец помещен в учреждение уголовно-исполнительной системы "в связи с противодействием проведению специальной военной операции", — уточняет Виктория. — Но частного защитника, с которым мы заключили договор, к нему не допустили, соответственно, отец не знал, что за него идет борьба. Российская сторона направила к нему государственного адвоката, это произошло 10 мая — в день, когда его официально задержали. Эта женщина начала на него давить: "Давай, признавайся, так будет лучше". И что-то папа ей рассказал, что ему пошло не на пользу.

Но она хотя бы по его просьбе связалась с мамой, написала смс: "Здравствуйте. Я адвокат Сергея Котова. По нему ведется уголовное дело, вчера его допрашивала. Он в Крыму, с ним все хорошо". Я об этом проинформировала нашего юриста, он проверил информацию и подтвердил, что это не обман все так и есть. И уже на следующий день — 11 мая — состоялось судебное заседание, отцу выдвинули обвинения по статье 276 Уголовного кодекса РФ — "шпионаж". С того момента и до осени продолжались следственные действия.

За время пребывания отца в плену его состояние здоровья значительно ухудшилось, он всю жизнь занимался спортом, был международным мастером спорта по жиму лежа. Но еще до войны ему дважды оперировали ноги, назначили третью группу инвалидности, потому что "занесли" остеомиелит — это неизлечимая болезнь, требующая определенной терапии. Естественно, что все это время пока отца удерживают в плену, никто не проводил. Кость гниет, кроме того, во время допросов отцу наступали на больную ногу, поэтому он передвигается на костылях. У него обнаружили гепатит С, хронический панкреатит, вес уменьшился на 20 кг. Также папа страдает последствиями контузии, потому что россияне угрожали расстрелом, одевали пакет на голову и стреляли из пулемета совсем рядом. Это нам передал адвокат, – говорит женщина.

Долгое время родные Сергея не имели официальной информации, а поступающая от знакомых была не совсем правдива.

Виктория добавляет, что до последнего семья питала надежду на обмен, потому что прямых доказательств вины ее отца у россиян не было. Но их отсутствие враг, скорее всего, "компенсировал" показаниями, полученными благодаря пыткам. В результате процесс подошел к концу и Сергею Котову огласили приговор — 15 лет за решеткой.

— На связь отец выходил еще в конце июня, просил сменить адвоката, — отметила Виктория. – Мы нашли другого и уже с ним подали апелляцию на решение т.н. "верховного суда Крыма". На время, пока будет рассматриваться жалоба, папу должны оставить на территории полуострова. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится, потому что понятно, что нормальной медицинской помощи он так и не получает. Кроме того, было отклонено и ходатайство о полноценном обследовании, учитывая ситуацию с ногой и другие проблемы со здоровьем. Но его отклонили… из-за отсутствия оснований.

Есть приговор или нет — на обмен не влияет

При объявлении приговора рядом с Сергеем Котовым на скамье подсудимых находился 28-летний Николай Петровский из Херсона. Россияне задержали его 28 марта 2022 в центре родного города. Человек, который имел инвалидность (после ДТП 2012-го потерял часть стопы, имел проблемы со спиной, зрением и слухом), помогал землякам выезжать из оккупации, развозил продукты и воду тем, кто в этом нуждался. Но окупантов ни проблемы со здоровьем, ни волонтерство Николая не остановило, и они со временем "слепили" из него преступника. В ход, по данным Центра гражданских свобод, пошли избиения и пытки. Об этом правозащитникам рассказал отец херсонца, которого также задерживали на сутки, но потом отпустили.

До конца сентября 2022-го семье Николая ничего не было известно о его судьбе. Впоследствии на мать мужчины вышел адвокат и сообщил, что тот арестован (как и в случае с Сергеем Котовым, документально оформленное заключение под стражу произошло через длительный срок после фактического задержания. — Авт. ), содержится в СИЗО Симферополя и подозревается в шпионаже. Кстати, этот же защитник впоследствии пытался уговорить женщину, что Николаю лучше во всем признаться, и даже предлагал помочь ему в этом убедить сына, лично приехав в оккупированный Симферополь. И это еще одно подтверждение того, что в россии адвокаты, предоставленные украинским пленным, фактически работают на обвинения, помогая получать нужные показания.

Николай до восхищения россиянами в плен тоже выглядел совсем по-иному.

А уже 3 октября по российским медиа разлетелась новость, героем которой в роли "агента СБУ" стал Николай. На камеру мужчина рассказывал, что на силовое ведомство начал работать с начала полномасштабного вторжения, помогая с информацией о местонахождении российской техники и солдат, а также информировал об общей ситуации в городе, в частности, проведении митингов. Этому "признанию" предшествовали длительные пытки, состояние здоровья молодого человека за время пребывания в плену существенно ухудшилось. И условия содержания вряд ли будут изменены, поскольку приговором Николаю стали 16 лет колонии строгого режима. Интересный момент, что суд над ним и Сергеем Котовым продолжался, по сообщению российских СМИ, в закрытом режиме, его "детали не разглашали, потому что они составляют государственную тайну".

Как и в случае с Сергеем Котовым, семья Николая, несмотря на длительный срок, назначенный судом, надеется на то, что его все же обменяют и с соответствующей просьбой обращается к уполномоченным органам и руководству страны.

Но ситуация с возвращением домой гражданских заложников россиян непростая из-за отсутствия алгоритма процедуры обмена, действующей для военных. Поэтому часть украинцев, оказывающихся в руках россиян из-за сфабрикованных обвинений, добиваются признания комбатантами и применения к ним норм Женевской конвенции.

С момента фактически задержания Николая до момента, когда об этом сообщили россияне, прошло несколько месяцев.

Но это тоже не залог быстрого освобождения, потому что в случае с россией нормы международного права не действуют и это неоднократно отмечала украинские чиновники и признавали международные институции. При этом не факт, что когда человек уже объявлен судом РФ виновным в том или ином преступлении, обменять его невозможно.

— С начала войны и до 2022 года мы, наоборот, много слышали от участников переговорной группы с украинской стороны, что россияне не соглашаются отдавать многих политзаключенных через обмены, пока не будет назначен приговор, — пояснил "Телеграфу" председатель Объединения родственников политузников кремля Игорь Котелянец. — Для них было важно осудить человека, считая, что таким образом объективно определяется степень его вины, которая могла влиять на его "стоимость" при обмене. Хотя этот фактор был не единственным, конечно.

Больше года в плену отразились на состоянии здоровья Николая, который до этого имел инвалидность.

Таким образом, россияне отдавали политзаключенных с большими приговорами, вспомните хотя бы большой обмен 7 сентября 2019 года (в этот день в Украину кроме 22 моряков и двух офицеров СБУ вернули 11 политзаключенных, в том числе известного украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного РФ к 20 годам заключения — Авт. ). Для нашей стороны вообще не имело никакого значения, имеет срок человек в россии (если он по политическим мотивам там оказался) или нет. Ибо эти приговоры являются следствием не правосудия, а политических преследований со стороны режима.

После 2022 года участники переговорной группы стали довольно закрытыми, поэтому мы уже даже такой информации не слышим, что россия хочет сначала осудить, а потом отдать. А тем более не было связи между вероятностью обмена и тем, явился приговор или нет, и насколько велик, подчеркнул правозащитник.

Как сообщал "Телеграф", по оценкам Главного управления разведки, около 40% людей, которых россияне удерживают в заложниках, это гражданские лица — женщины, дети, дворники и мэры. По оценкам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, речь идет о 20 тыс. человек.