В россии новый "суд" над защитниками Мариуполя, а одного из них "приговорили" к огромному сроку (видео)

Цинизму россиян нет предела

В среду, 27 сентября, в Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 защитниками Мариуполя из полка "Азов". Россияне хотят приговорить украинцев к пожизненному заключению за оборону Мариуполя. Ранее подобный фарс россияне уже устраивали в июне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал также видео росСМИ с судилища. Россияне инкриминируют нашим бойцам так называемый "силовой захват власти" и "участие в террористической организации". На кадрах видно, что "азовцы" очень истощены, очевидно, что россияне держат их в ужасных условиях.

"Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно", — подчеркнул Андрющенко.

Скрин видео

В то же время, росСМИ сообщают, что на оккупированной территории Донецкой области, незаконный "Верховный суд" "приговорил" минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского к 22 годам лишения свободы "за минометный обстрел школы под Мариуполем весной прошлого (2022) года".

Эдуард Варбанский

Как говорит на видео человек, назвавшийся Варбанским, его обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, покушением на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества" из-за обстрела поселка Бердянское под Мариуполем из миномета калибра 120 мм. Тогда якобы пострадала школа.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на середину июля 2023 года в плену оставалось около 700 "азовцев". Украина делает все возможное, чтобы вернуть героев домой.