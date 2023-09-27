У росії новий "суд" над захисниками Маріуполя, а одного з них "засудили" до величезного терміну (відео)

Цинізму росіян немає меж

У середу, 27 вересня, у Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над 24 захисниками Маріуполя із полку "Азов". Росіяни хочуть засудити українців до довічного ув’язнення за оборону Маріуполя. Раніше подібний фарс росіяни вже влаштовували у червні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував також відео росЗМІ із судилища. Росіяни інкримінують нашим бійцям так зване "силове захоплення влади" та "участь у терористичній організації". На кадрах видно, що "азовці" дуже виснажені, очевидно, що росіяни тримають їх у жахливих умовах.

"Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно", — наголосив Андрющенко.

Скрин відео

Водночас росЗМІ повідомляють, що на окупованій території Донецької області незаконний "Верховний суд" "засудив" мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського до 22 років позбавлення волі "за мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулого (2022) року".

Едуард Варбанський

Як говорить на відео людина, яка назвалася Варбанським, її звинуватили в "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замахом на вбивство та навмисне знищення чужого майна" через обстріл селища Бердянське під Маріуполем з міномету калібру 120 мм. Тоді нібито постраждала школа.

Як повідомляв "Телеграф", станом на середину липня 2023 року у полоні залишалося близько 700 "азовців". Україна робить все можливе, щоби повернути героїв додому.