АТ "Прозорро.Продажі" визнано монополістом. Підприємство йде в суд проти АМКУ

Електронні майданчики та інші організатори торгів неодноразово заявляли про штучно створену монополію

АМКУ визнав, що протягом 2019-2022 років АТ "Прозорро.Продажі"(тоді ще державне підприємство) було монополістом у сфері надання організації електронних торгів з продажу державних активів. Цікаво, що частково монопольне становище товариство отримало саме від держави. В свою чергу "Прозорро.Продажі" уже заявили, що також будуть подавати до суду та готують зустрічний позов.

Як повідомила пресслужба відомства, ця справа розпочалася у 2022 році за заявою одного з операторів. Він поскаржився на необгрунтоване підвищення АТ "Прозорро.Продажі" плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС "Prozorro.Продажі" лише після виконання додаткових умов.

В свою чергу, електронні майданчики та інші організатори торгів неодноразово заявляли про штучно створену монополію та відсутність рівності для всіх учасників ринку. Крім того залишається відкритим питання щодо ефективності використання АТ коштів, отриманих саме від майданчиків.

Через велику кількість інформації, дослідження проводилось протягом року.

Потрібно зазначити, що за цей період Прозорро.Продажі визнали свої незаконні дії та скасували деякі додаткові платежі й умови для електронних майданчиків. Але, фактично ж монопольне положення товариства залишає можливість їх повернення або створення нових перешкод, та нанесенню шкоди учасниками ринку.

Економічній спільності залишається спостерігати як спочатку державні та донорські кошти витрачались на створення монополіста, а тепер вони ж витрачаються на судову тяганину з ним. Яскравий приклад неефективного управління.