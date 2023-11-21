Україна вироблятиме озброєння разом з західними збройними концернами – гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас

Виробництво продукції ВПК в Україні за участі провідних зарубіжних збройних концернів абсолютно можливе, і це стане реальністю. Про це заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру".

"Рік тому західні компанії розуміли, що за витраченими коштами ми стаємо споживачем озброєння і військової техніки світового рівня, не враховуючи матеріально-технічної допомоги, яку ми безоплатно отримуємо від наших партнерів. З літа цього року американські та європейські компанії масово почали шукати шляхи виходу в Україну з метою організації тут своїх офісів, представництв, спільних підприємств. Цей процес дуже активно триває", – зазначив він.

Цю тенденцію гендиректор "Української бронетехніки" вважає дуже корисною, адже західні компанії залучатимуть українських спеціалістів, організовуватимуть наші виробничі майданчики тощо. "Для України це дуже позитивно. Це залучення капіталу, технологій і найкращих світових практик із організації виробництва та управління капіталами", – наголосив він.

Разом із тим, Владислав Бельбас звернув увагу на парадоксальну ситуацію, коли підприємствам українського оборонного комплексу не дають постачати на експорт, при цьому не замовляють весь можливий обсяг виробництва всередині країни. "Тут має бути баланс. На даний момент ми можемо виробляти більше, ніж зараз законтрактовано", – додав він.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" – один із найбільших приватних виробників військової техніки та зброї в Україні. "Українська бронетехніка" виготовляє бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор", міномети різних калібрів та зенітні установки. Також компанія бере участь у спільному виробництві української самохідної гаубиці "Богдана".