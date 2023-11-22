Шевченківський суд розгляне скаргу на сумнівну справу БЕБ

Дії БЕБ викликали резонанс в Україні

23 листопада о 9:30 в Шевченківському районному суді міста Києва слідчим суддею Антонюк М.С. відбудеться розгляд скарги захисника на повідомлення про підозру на директора Київського пологового будинку №6.

На початку повномасштабного вторгнення керівник пологового будинку Сергій Цемашко викрив незаконну схему збагачення у своїй лікарні, яку організували його підлеглі. За заявою директора навесні 2022 року поліція почала розслідувати справу про "мертві душі".

Але в кінці літа 2023-го новостворене Бюро економічної безпеки прийшло по самого Цемашка з аналогічними звинуваченням.

"Зміст врученого директору 6-го пологового будинку повідомлення про підозру абсолютно необґрунтований та базується, по суті, лише на припущеннях детектива", — заявила юристка, коментуючи справу.

Незрозумілі дії з боку слідчих БЕБ також викликали резонанс та увагу з боку преси.

Cлідчий БЕБ завів сумнівну справу на директора пологового будинку.

Що має статися, щоб ми нарешті стали нормальною державою? Чергова дика історія від силовиків та чиновників.