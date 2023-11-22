Шевченковский суд рассмотрит жалобу на сомнительное дело БЭБ

Действия БЭБ вызвали резонанс в Украине

23 ноября в 9.30 в Шевченковском районном суде города Киева следственным судьей Антонюк М.С. состоится рассмотрение жалобы защитника на уведомление о подозрении на директора Киевского роддома №6.

В начале полномасштабного вторжения руководитель роддома Сергей Цемашко разоблачил незаконную схему обогащения в своей больнице, которую организовали его подчиненные. По заявлению директора весной 2022 года полиция начала расследовать дело о "мертвых душах".

Но в конце лета 2023-го вновь Бюро экономической безопасности пришло за самим Цемашко с аналогичными обвинениями.

"Содержание врученного директору 6-го роддома сообщение о подозрении абсолютно необоснованно и базируется, по сути, только на предположениях детектива", — заявила юрист, комментируя дело.

Непонятные действия со стороны следователей БЭБ вызвали резонанс и внимание со стороны прессы.

Следователь БЭБ завел сомнительное дело на директора роддома.

Что должно произойти, чтобы мы наконец-то стали нормальным государством? Очередная дикая история от силовиков и чиновников.