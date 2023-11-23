Григорій Козловський і ФК "Рух" зробили важливий внесок у майбутнє медицини

Відомий львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський профінансував навчання групи студентів у Галицькому медколеджі ім. Є. Гливи.

Сьогодні студенти-медики виступають важливою ланкою у забезпеченні медичної допомоги та підтримки для постраждалих від конфліктів. Їхні знання, мотивація та вміння можуть врятувати життя та полегшити страждання людей.

Завдяки спонсорській допомозі Григорія Козловського навчатись за професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю "Медсестринство" будуть шестеро студентів. Меценат оплатив повний курс навчання у Галицькому медколеджі ім. Є. Гливи для студентів першого курсу Анастасії Панчук, Карини Михальчишен, Матвія Дудича та Олександра Середи, а також для двох студентів другого курсу – Ганни Заставецької та Богдана Кулика.

Григорій Козловський зазначив: "У час повномасштабної війни допомагаємо не лише нашим захисникам, а й підростаючому поколінню. З величезним задоволенням разом з "жовто-чорною" родиною став учасником спонсорської програми та оплатив повний курс навчання дітям-сиротам, дітям з багатодітних сімей та відмінникам навчання! Одразу шестеро студентів здобудуть освіту у приватному фаховому навчальному закладі "Галицький медичний коледж імені Євгена Гливи" за спеціальністю "Медсестринство""!

В навчальному закладі зазначили, що завдяки підтримці та відданості благородній справі студенти зможуть отримати досконалі знання та фундаментальну практичну підготовку у сфері охорони здоров’я.

Це не перша добра справа "рухівців" та їх засновника. Окрім постійної військової допомоги військовим, меценат та "жовто-чорні" не забувають і про майбутнє України — дітях. Так Григорій Козловський та благодійна організація "Рух у Майбутнє" організували дитячі змагання, завдяки яким вдалось зібрати кошти для дітей-переселенців. У турнірі категорії U-12 вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Серед хлопців U-10 змагалися 16 дитячих колективів зі Львова, Львівської області, Тернополя, Луцька, Хмельницького, Харкова та Сваляви. Така ж кількість команд узяла участь і в турнірі категорії U-9 (2013-го року народження). Всього організатори зібрали 66 тисяч гривень для допомоги дітям-переселенцям, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Крім того меценати організували для дітей-сиріт і діток, які вимушено покинули свої домівки через війну спортивний захід "Рух до перемоги" . А також провели футбольний майстер-клас від професійних тренерів Академії "Руху".

Григорій Козловський зазначив, що футбольна сім'я також живе проблемами країни, меценат та засновник ФК "Рух" додав, що спортсмени "допомагали та допомагатимуть не тільки воїнам долати ворога, а й майбутньому поколінню в отримати досконалі знання та підготовку. Разом до Перемоги!".