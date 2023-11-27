Чи варто українцям дерусифікувати імена та прізвища: філолог дав неоднозначну відповідь

Філолог дав українцям пару порад

Війна в Україні стала поштовхом до змін у багатьох сферах життя українців. Зокрема, активізувала процес українізації. У зв’язку з цим багато громадян звернули увагу на свої прізвища. Справа в тому, що сьогодні в Україні велика кількість людей мають зросійщене прізвище із закінченнями на -ов та -єв. Наприклад, "Коваль" міг стати "Ковальовим", а "Бондар" міг стати "Бондарєвим".

"Телеграф" запитав українського філолога, популяризатора української мови, теле- і радіоведучого Олександра Авраменка про те, чи варто турбуватися сьогодні про власне прізвище. Він дав розгорнуту відповідь.

На його думку, це робити необов’язково, але варто, якщо, наприклад, людина досліджувала, вивчала історію свого прізвища і знає, що з української форми утворили свого часу російську, бо так тоді було вигідно, чи такою була кон’юнктура, чи була своєрідний тиск.

"А чому б і ні? Тобто, відновлювати історичну справедливість – це завжди добре", – каже він.

А якщо ж, на думку Авраменка, ви не знаєте справжньої історії свого прізвища, що дійсно змінювали з українського кореня на російську, то робити це не обов’язково.

Водночас, коли це стосується русифікованого імені: не Микита, а Нікіта, не Христина, а Крістіна, не Олена, а Альона, ось тут Авременко радить українцям повертатись до української традиції у назві.

" Ну принаймні вже своїх дітей не реєструвати із русифікованими варіантами цих імен. Бо, наприклад, у того ж самого Нікіти колись в майбутньому народиться дитина, і він назве свою дитинку Олег. І він буде по батькові Олег Нікітович, а не Олег Микитович. Тобто буде спотворено звучати повне ім'я людини. І не тільки через це.

Знаєте, у кожної людини є кілька варіантів свого імені. Наприклад, дитина сама називає себе Денисом, мама – Денискою, тато – Денчиком, а друзі у дворі іменують його Деном. І дитина виростає з різними варіантами цього імені. І знає, що ось так до мене звертаються рідні, а ось так тільки офіційно можуть звертатися. Тобто, якщо комусь дуже до душі звучання російською мовою, то заради Бога, будь ласка. Для цих людей російська мова рідна, вона може бути мовою матері. Але в документах я все ж таки українцям рекомендував би записувати імена за українською традицією. У побуті ж використовуйте різні варіанти імен, які вам до вподоби. Мені здається, тут є логіка і вона дуже аргументована", — наголосив він.

Більше про те, які зміни відбулися в українській мові під час війни? Чи варто турбуватися про своє зросійщене прізвище та ім'я, чи є суржик та російська мова показником інтелекту, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Олександра Авраменка "Телеграфу" під назвою "В окопах військові не думають про підмет та присудок": Авраменко про українізацію, народну лайку, суржик та зросійщені прізвища".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження проти Фаріон через мовний скандал.