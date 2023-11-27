Стоит ли украинцам дерусифицировать имена и фамилии: филолог дал неоднозначный ответ

Филолог дал украинцам пару советов

Война в Украине стала толчком к изменениям во многих областях жизни украинцев. В частности, активизировала процесс украинизации. В связи с этим многие граждане обратили внимание на свои фамилии. Дело в том, что сегодня в Украине большое количество людей имеют русскую фамилию с окончаниями на -ов и -ев. Например, "Коваль" мог стать "Ковалевым", а "Бондарь" мог стать "Бондаревым".

"Телеграф" спросил у украинского филолога, популяризатора украинского языка, теле- и радиоведущего Александра Авраменко о том, стоит ли беспокоиться сегодня о собственной фамилии. Он дал развернутый ответ.

По его мнению, это делать необязательно, но стоит, если, например, человек исследовал, изучал историю своей фамилии и знает, что из украинской формы образовали в свое время русский, потому что так тогда было выгодно, или такова была конъюнктура, или было своеобразное давление.

"А почему бы и нет? То есть восстанавливать историческую справедливость – это всегда хорошо", — говорит он.

А если же, по мнению Авраменко, вы не знаете подлинной истории своей фамилии, действительно меняли с украинского корня на русский, то делать это не обязательно.

В то же время, когда это касается русифицированного имени: не Микита, а Никита, не Христина, а Кристина, не Олена, а Алена, вот здесь Авременко советует украинцам возвращаться к украинской традиции в названии.

"Ну, по крайней мере, уже своих детей не регистрировать с русифицированными вариантами этих имен. Ибо, например, у того же Никиты когда-то в будущем родится ребенок, и он назовет своего ребенка Олег. И он будет отчество Олег Никитович, а не Олег Микитович. То есть будет обезображено звучать полное имя человека. И не только из-за этого.

Знаете, у каждого человека есть несколько вариантов своего имени. Например, ребенок сам называет себя Денисом, мама – Дениской, папа – Денчиком, а друзья во дворе называют его Деном. И ребенок произрастает с разными вариантами этого имени. И знает, что так ко мне обращаются родные, а вот так только официально могут обращаться. То есть, если кому очень по душе звучание на русском языке, то ради Бога, пожалуйста. Для этих людей русский язык родной, он может быть языком матери. Но в документах я все-таки украинцам рекомендовал бы записывать имена по украинской традиции. В быту же используйте разные варианты имен, которые вам нравятся. Мне кажется, здесь есть логика, и она очень аргументирована", — подчеркнул он.

Больше о том какие изменения произошли на украинском языке во время войны, стоит ли беспокоиться о своей русифицырованой фамилии и имени, является ли суржик и русский язык показателем интеллекта, вы можете прочитать в полной версии интервью Александра Авраменко "Телеграфу" под названием "В окопах военные не думают о подлежащем и сказуемом": Авраменко о всесторонней украинизации, народной брани и суржике".

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ открыла уголовное производство против Фарион из-за языкового скандала.