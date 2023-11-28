рф призупинила обміни полоненими: у Координаційному штабі назвали причину

Українська сторона готова до діалогу та постійно висуває ті чи інші пропозиції росіянам

Росія навмисно призупинила обміни військовополоненими. Влада кремля намагається створити враження, що українська сторона не працює над цим питанням.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Таку інформацію він озвучив в інтерв’ю "Суспільному".

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота йде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", — розповів Яценко.

Він додав, що Україні немає сенсу утримувати російських полонених.

За словами представника штабу, українська сторона готова до діалогу та висуває ті чи інші пропозиції росіянам. Так, наприклад, створено координаційний штаб разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Українські органи влади організували так звані змішані медичні комісії – це інструмент, який передбачено у Третьій Женевській конвенції. До складу такої комісії входять два представники нейтральної країни та один представник утримуючої країни.

Як пояснив Яценко, аналогічну комісію також має сформувати російська сторона. Це потрібно для того, щоб комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги та репатрійованих.

Обмін полоненими

З початку повномасштабної війни Україна та росія регулярно проводять обмін військовополоненими. З лютого 2022 року процедуру проводили 48 разів.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. Тоді додому повернулися 22 воїни. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 2598 українців.

За офіційними даними до російського полону з початку повномасштабного вторгнення потрапили 4337 осіб: 3574 військових та 763 цивільних.

При цьому в Страткомі підкреслили, що реальні числа можуть бути більшими. Оскільки 11 000 цивільних та 15 000 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Раніше "Телеграф" писав, що у ГУР сказали, скільки українців вдалося витягнути з російського полону.