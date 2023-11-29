У Лондоні закінчили розгляд позову АТ "Приватбанку" проти Коломойського і Боголюбова

Сторона захисту зазначила, що позов "Приватбанку" розсипався, бо був заснований на фікції.

Високий суд Лондона завершив розгляд позову, поданого до суду АТ "Комерційний банк" Приватбанк" проти бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Адвокат Коломойського, Марк Говард, у своєму заключному слові показав Суду, що "справа Приватбанку" була безпідставною:

"Очевидно, що привласнення коштів, якщо таке мало місце, не призвело до збитків в таких масштабах, в яких це заявляється. Це випливає з того, що переважна більшість коштів, виданих Банком в рамках релевантних кредитів, які, як стверджується, завдали Банку збитки, були повернуті Банку і зараховані ним в рахунок погашення зобов'язань позичальників"

Сторона захисту наполягала на тому, заява "Приватбанку" про збитки не може бути предметом спору в рамках англійського права.

"З усних свідчень пана Бекетова (експерт банку з українського права, — ред.) очевидно, що виплатами були погашені не тільки зобов'язання позичальників, але і будь-які зобов'язання, які пан Коломойський міг би мати щодо неправомірної організації видачі грошових коштів позичальникам",-зазначив адвокат Коломойського.

За словами Говарда, ніхто не навів жодного прикладу, коли будь-яка сторона подала деліктний позов про відшкодування збитків, завданих видачею кредиту, при цьому кошти, отримані по кредиту, були погашені, не кажучи вже про приклади, коли будь-яка сторона виграла такий позов, будь то в Англії, Україні або де-небудь ще:

"Даний факт, як ми вважаємо, підтримує наш аргумент про те, що справа просто не має логічно послідовних підстав для позову. Пан Коломойський вважає, що претензії банку до нього помилкові як в принципі, так і з точки зору українського права, і до того ж по ним закінчився термін позовної давності. Дані аргументи достатні самі по собі без будь-якої необхідності в усних свідченнях з його боку або з боку інших свідків".

Захист також зазначив, що позов "Приватбанку" розсипався, тому що він був заснований на фікції, вигаданої для того, щоб банк міг пред'явити позов проти Коломойського і Боголюбова в Англії про відшкодування збитків, нібито завданих релевантними кредитами. Причому експерт "Приватбанку" прямо визнав, що виконання зобов'язань позичальниками в повному обсязі також було звільненням від будь-якої деліктної відповідальності.

Справа Коломойського — що треба знати

2 вересня Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, і заарештували на два місяці з правом внесення застави, а 15 вересня повідомили про підозру у заволодінні 5,8 млрд грн "Приватбанку": слідство заявляє, що у 2013-2014 роках бізнесмен незаконно заволодів вказаною сумою шляхом фіктивного внесення готівки до каси. Коментуючи підозру, Коломойський зазначив, що такий касовий розрив неможливо було б приховати від НБУ.