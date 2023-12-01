Коли Україна отримає дальнобойні бомби GLSDB: ЗМІ назвали нові терміни

Перші GLSDB опиняться в США тільки наприкінці грудня, в Україні – в кращому разі через кілька місяців

Керовані бомби малого радіуса дії GLSDB, які можна запускати з реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, цієї осени в Україну так і не надійшли через низку проблем. Але тепер називається новий термін їх передачі – початок 2024 року.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела у Пентагоні. Як зазначає видання, представники компанії-постачальника бомб, Boeing, називають трохи інші терміни.

"Люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що доставка зброї в США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою до України", – сказано у повідомленні.

В Пентагоні зазначають, що перші GLSDB будуть передані Україні вже на початку 2024 року. Однак про більш точні терміни у міністерстві оборони США говорити відмовилися.

Керована бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) має дальність до 160 км та може стати непоганим аналогом ракет ATACMS для ЗСУ – кількість цих ракет в українських військових дуже обмежена. Окрім того, за допомогою таких бомб можна буде вражати логістичні та військові об'єкти російських терористів на більшій відстані, аніж дозволяють ракети GMLRS.

Цікаво, що після березня 2023 року, коли з'явилися перші новини про можливість передачі Україні GLSDB, російські терористи у тому ж місяці почали брехливо заявляти, що нібито вже збили таку бомбу в Україні. Хоча на той момент не те, що передачі – навіть замовлення на бомби ще фактично не було.

"Телеграф" публікував думку генерал-лейтенанта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про ці боєприпаси. Він зазначає, що поєднання ракети із бомбами — ідеальне. Все тому, що бомба може змінити напрямок, а Україна наразі використовує снаряди з балістичною траекторією, яка є прогнозованою і може спрацювати вороже ППО.