"Укрзалізниця" повернула легендарний "лижний експрес": як курсуватиме поїзд

Квитки вже у продажу

"Укрзалізниця" повертає швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славське, який також називають легендарним "Лижним експресом". Він вирушатиме на гірськолижний курорт Славське у Стрийському районі Львівської області.

Квитки у продажу вже від сьогодні. Про це у неділю, 3 грудня, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Самий час планувати свої передріздвяні подорожі, адже квитки на швидкісній Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славське з сьогоднішнього дня (3 грудня, — Ред.) вже у продажу", — йдеться у повідомленні.

Поїзд вирушатиме з Києва з 21 грудня. Час відправлення – 6:11, а час прибуття на станцію Славське – 14:00. У зворотному напрямку зі станції Славське поїзд вирушатиме о 14:30 та прибуватиме до Києва о 22:26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "Укрзалізниця" оновила графік руху поїздів на 2024 рік. Вже відомо, що у ньому буде 14 нових рейсів. З них 11 – внутрішні та ще 3 – міжнародні. До речі, графік розробляли з урахуванням відгуків пасажирів, які могли залишити в мобільному додатку. У компанії кажуть, що отримали цієї осені понад 7 тисяч різних пропозицій.