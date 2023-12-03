"Укрзализныця" вернула легендарный "лыжный экспресс": как будет курсировать поезд

Билеты уже в продаже

"Укрзализныця" возвращает скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, который также называют легендарным "Лыжным экспрессом". Он будет отправляться на горнолыжный курорт Славское в Стрыйском районе Львовской области.

Билеты в продаже уже с сегодняшнего дня. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское с сегодняшнего дня (3 декабря, — Ред.) уже в продаже", — говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Киева с 21 декабря. Время отправления — 6:11, а время прибытия на станцию Славское — 14:00. В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрзализныця" обновила график движения поездов на 2024 год. Уже известно, что в нем будет 14 новых рейсов. Из них 11 — внутренние и еще 3 — международные. К слову, график разрабатывали с учетом отзывов пассажиров, которые те могли оставить в мобильном приложении. В компании говорят, что получили этой осенью больше 7 тысяч различных предложений.