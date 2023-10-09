В украинских поездах будут "секретные агенты": что известно о нововведениях от "Укрзализныци"

Маршалы железнодорожной безопасности работают непублично

"Укрзализныця" решила не останавливаться на внедрении в поездах женских купе. Так, пассажиров железнодорожного транспорта ждут очередные нововведения.

Как сообщает пресс-служба компании, на вокзальных комплексах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых — контролировать ситуацию на пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

По данным перевозчика, в отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различения, маршалы работают непублично. Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Отмечается, что первые маршалы "Укрзализныци" начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

В компании также напомнили, что "Укрзализныця" из-за полномасштабного вторжения усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах, в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения. Также в рамках реализации проекта "Железная безопасность" компания ввела сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.

Напомним, "Укрзализныця" ввела определенные правила в женских купе вагонов поездов. Среди прочего, девушкам не разрешают зажигать ароматические свечи и чрезмерно пользоваться духами.