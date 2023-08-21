Плацкарт XXІ века? УЗ показала новые вагоны на популярном поезде (фото)

Сколько будут стоить билеты — пока не сообщали

В поезде маршрута №7/8 Киев-Черновцы появились новые плацкартные вагоны. Они оборудованы множеством различных функций, в том числе мощным кондиционированием и индивидуальным освещением для каждого пассажира.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Обновляем наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавляем свежедернированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы", — пишет перевозчик.

Кроме всего прочего, в вагонах установлены вакуумные туалеты. Новые вагоны выглядят более современными и более комфортными, если сравнивать с предыдущими.

Что касается изменения цен на обновленный состав, то пока об этом перевозчик не сообщил. Ранее билет в плацкарты в данном поезде стоил в районе 460 гривен.

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", — добавили в УЗ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрзализныце" начали борьбу с "билетными мошенниками".