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Плацкарт XXІ століття? УЗ показала нові вагони на популярному поїзді (фото)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Нові вагони мають низку переваг Новина оновлена 21 серпня 2023, 12:38
Нові вагони мають низку переваг. Фото Укрзалізниця

Скільки коштуватимуть квитки — поки не повідомляли

У поїзді маршруту №7/8 Київ-Чернівці з’явилися нові плацкартні вагони. Вони обладнані безліччю різних функцій, у тому числі потужним кондиціюванням та індивідуальним освітленням для кожного пасажира.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжодерновані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці", - пише перевізник.

Крім того, у вагонах встановлені вакуумні туалети. Нові вагони виглядають більш сучасними та комфортнішими, якщо порівнювати з попередніми.

Щодо зміни цін на оновлений склад, то поки що про це перевізник не повідомив. Раніше квиток до плацкарт в даному поїзді коштував близько 460 гривень.

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з погляду цінової пропозиції, адже об’єднує фірмові вагони для більш вимогливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення", — додали в УЗ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укрзалізниці" розпочали боротьбу з "квитковими шахраями".

Теги:
#Київ #Укрзалізниця #Вагони #Потяги