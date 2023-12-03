Під Києвом патрульні зловили п'яного водія із плюшевим ведмедиком (фото)

Інцидент стався на трасі Київ-Чернігів

В Україні трапився досить конфузний інцидент. Водій порушив одразу кілька правил, але це ще не все.

Про це повідомляла пресслужба поліції. За даними правоохоронців, інцидент стався на трасі Київ-Чернігів. На ній правоохоронці виявили чоловіка, який пересувався за кермом квадроцикла. При цьому все це відбувалося посеред глибокої ночі.

Зупинивши 40-річного порушника комендантської години, інспектори вважали, що той веде себе підозріло. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння і той підтвердив, що він був п’яний. У його крові знайшли 1,41 проміле алкоголю, що у 7 разів більше за норму.

"Відтак патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили його від керування транспортним засобом", — йдеться у повідомленні.

Однак, це ще не все. До посту поліцейських було прикріплено фотографії з місця подій. На них можна побачити деякі деталі інциденту, які правоохоронці не згадували. Як можна побачити на них, чоловік в якості свого компаньона-порушника взяв із собою плюшеве ведмежа. Він посадив його на пасажирське місце і вирушив ганяти нічною трасою.

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