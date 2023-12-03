Под Киевом патрульные поймали пъяного водителя с плюшевым мишкой (фото)

Инцидент произошел на трассе Киев-Чернигов

В Украине произошло довольно конфузный инцидент. Водитель нарушил сразу несколько правил, но это еще не все.

Об этом сообщал пресс-служба полиции. По данным правоохранителей, инцидент произошел на трассе Киев-Чернигов. На ней стражи порядка выявили мужчину, передвигающегося за рулем квадроцикла. При этом, все это происходило глубокой ночью.

Остановив 40-летнего нарушителя комендантского часа, инспекторы посчитали, что тот ведет себя подозрительно. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения и тот подтвердил, что он был пьян. В его крови нашли 1,41 промилле алкоголя, что в 7 раз больше нормы.

"Следовательно, патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления транспортным средством", — говорится в сообщении.

Однако это еще не все. К посту полицейских были прикреплены фотографии с места событий. На них можно увидеть некоторые детали инцидента, о которых правоохранители не упоминали. Как можно увидеть на них, мужчина в качестве своего компаньена-нарушителя взял с собой плюшевого медвежонка. Он усадил его на пассажирское место и отправился гонять по ночной трассе.

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