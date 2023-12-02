Во время жеребьевки Евро-2024 произошел пикантный конфуз (видео)

Ситуация вызвала улыбки в зале, где проходила церемония

В субботу, 2 декабря, во время жеребьевки основного этапа чемпионата Европы-2024 произошла нелепая ситуация.

Во время официальной процедуры жеребьевки, которая проходила в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия), из аудиосистемы, находившейся в зале, были слышны громкие женские стоны. Об этом сообщает "Телеграф".

Конфуз произошел во время жеребьевки команд из четвертой корзины, в частности все началось, когда легенда испанского футбола Давид Сильва распределял Швейцарию в группу А. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти отметил, что "Есть какие-то звуки и они остановились", однако неловкая ситуация повторялась до конца церемонии.

На жеребьевке чемпионата Европы раздавались женские стоны

Напомним, сборная Украины по итогам жеребьевки Евро-2024 попала в группу Е, где выступят Бельгия, Румыния и Словакия. Сборная Украины не сумела выйти на ЧЕ через групповой этап, однако все еще может попасть на турнир через стыковые игры, которые состоятся в марте 2024 года. По итогам жеребьевки стыковых матчей в полуфинале раунда плей-офф Сине-желтые сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Победитель нашей пары выйдет в финал отбора, где встретится в борьбе за путевку на чемпионат Европы с победителем матча Израиль — Исландия.