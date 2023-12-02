Під час жеребкування Євро-2024 відбувся пікантний конфуз (відео)

Ситуація викликала посмішки у залі, де проходила церемонія

У суботу, 2 грудня, під час жеребкування основного етапу чемпіонату Європи-2024 відбулася кумедна ситуація.

Під час офіційної процедури жеребкування, яке проходило в Ельбській філармонії в Гамбурзі (Німеччина), з аудіосистеми, що знаходилася в залі, було чути гучний жіночий стогін. Про це повідомляє "Телеграф".

Конфуз відбувся під час жеребкування команд з четвертого кошика, зокрема все почалося, коли легенда іспанського футболу Давід Сільва розподіляв Швейцарію до групи А. Заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті зазначив, що "Є якісь звуки й вони зупинилися", проте незручна ситуація повторювалася до кінця церемонії.

На жеребкуванні чемпіонату Європи лунав жіночий стогін

Нагадаємо, збірна України за підсумками жеребкування Євро-2024 потрапила до групи Е, де виступатимуть Бельгія, Румунія та Словаччина. Збірна України не зуміла вийти на ЧЄ через груповий етап, проте все ще може потрапити на турнір через стикові ігри, що відбудуться у березні 2024 року. За підсумками жеребкування стикових матчів у півфіналі раунду плей-оф Синьо-жовті зіграють проти команди Боснії та Герцеговини. Переможець нашої пари вийде у фінал відбору, де зустрінеться у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи з переможцем матчу Ізраїль – Ісландія.