ISW: російські терористи мають успіхи на важливому напрямку (мапа)

Росіяни зуміли просунутися біля двох важливих пунктів оборони ЗСУ

Російські терористичні підрозділи 3 грудня мали підтверджені успіхи під час наступу на Авдіївському напрямку. Підтверджені та геолоковані кадри свідчать про те, що росіяни просунулися біля Степового та Первомайського.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 3 грудня. Просування терористів відзначено на заході від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та на південному заході від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російські пропагандисти також стверджували, що росіяни нібито змогли просунутися біля самого міста та біля Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) та на південному фланзі в районі Першотравневого та Північного. Проте жодних підтверджень цієї інформації немає.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, росіяни намагалися атакувати біля Новобахмутівки, Новокалинового, Тоненького, Степового, Авдіївки, Північного та Першотравневого. Атаки росіян, за даними ЗСУ, були відбиті, терористи зазнали великих втрат.

Російські пропагандисти також заявили про атаки біля Кам'янки та в промзоні Авдіївки – втім, результати атак вони не повідомили, заявивши тільки, що російські війська змушені перегруповуватися для відновлення штурмових операцій у промзоні.

"Начальник Авдіївського військового управління України Віталій Барабаш заявив 3 грудня, що в ході третьої хвилі штурмів Авдіївки російські війська відкрили два додаткові напрями наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та з боку Спартака (4 км на південь від Авдіївки) з метою відволікти українські сили. Барабаш також заявив, що російські сили чекають на покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в атаках", – зазначають аналітики.

Ситуація біля Авдіївки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада російським окупантам вдалося просунутися під Авдіївкою. Це стало найбільшим досягненням росіян із весни 2023 року.