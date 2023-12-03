Місто-привид: Міноборони Великої Британії показало, як зараз виглядає Авдіївка (відео)

Місто практично порожнє

Міністерство оборони Великої Британії показали відео, зняте в Авдіївці, за яку йдуть важкі бої. Ролик за кілька годин зібрав велику кількість переглядів – понад 20 тисяч.

Відео було опубліковано на сторінці відомства у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у неділю, 3 грудня. У ньому показані деякі сильно пошкоджені будинки, внаслідок атак російських окупантів.

"Це Авдіївка. Під атакою з 2014 року і є основним напрямом російського вторгнення", – написала пресслужба Міноборони.

На кадрах видно, що Авдіївка буквально перетворилася на місто-примару, де панує розруха. Росіяни багато разів били по місту, внаслідок чого багато житлових будинків перетворилися на руїни, а ті, які змогли хоч трохи вціліти, — непридатні для життя.

Також у цьому відео Міноборони Великобританії показало мурали з дітьми, зображеними на багатоповерхівках в Авдіївці. Вони пошкоджені російським обстрілом, а в одному з них є дірка від снаряда. Це яскраво описує те, що приніс в Україну "російський мир".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада російським окупантам вдалося просунутися під Авдіївкою. Це стало найбільшим досягненням росіян із весни 2023 року.