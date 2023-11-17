Росіяни не хочуть заходити в Авдіївку: розвідка Естонії озвучила ціль окупантів

Українські війська добре укріпили периметр Авдіївки

Російські терористи, схоже, не відмовилися від планів повністю оточити Авдіївку у Донецькій області. Їх не лякає навіть те, що під час спроб наступу війська росіян зазнають величезних втрат.

Про це повідомляє естонське видання ERR із посиланням на дані розвідувального центру Сил оборони Естонії. В розвідці вважають, що Мар'їнка та Авдіївка все ще залишаються головними напрямками атаки росіян.

Наприклад, вказується у доповіді, про це свідчить перекидання росіянами на Авдіївський напрямок важких реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" та "Смерч". Такі системи застосовують зазвичай на напрямку головного удару армії.

Але скоріше за все росіяни докладуть усіх зусиль для того, щоб максимально уникати заходу безпосередньо у саме місто. На це є кілька причин: по-перше, українські війська мають там дуже добре укріплений периметр, по-друге – російська армія не має бажання втягуватися у важкі та криваві міські бої, де перевага також буде не на їхньому боці. Тому основна мета терористів – оточення Авдіївки та її гарнізону.

Втім, протягом цього тижня жодних великих проривів на фронті не сталося – через погану погоду та бажання обох сторін зберегти людей та техніку. В атаку ходять невеликі піхотні підрозділи без супроводу техніки, оскільки дороги перетворилися на болота з багнюкою, а опади заважають масово застосовувати БПЛА. В таких умовах жодні великі територіальні надбання неможливі.

Оточення Авдіївки стало для росіян своєрідним "ідефікс"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти оцінили ситуацію біля Авдіївки. А росіяни вдалися на цьому напрямку до нової тактики – не від хорошого життя, а через надмірні втрати у техніці.