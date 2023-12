У Польщі назвали операцію "Вісла" "гуманною": українські історики пояснили, що тут не так

Понад сотня польських істориків, інтелектуалів та громадських та культурних діячів не згодні з рішенням

Прокурор Інституту національної пам’яті Польщі (ІПН) закрив розслідування комуністичного злочину проти людяності – примусової та несподіваної депортації навесні 1947 року 150 тисяч українців, відомої як акція "Вісла". Українські історики пояснили, що не так з цим рішенням, яке ігнорує факти та спричинене політичними причинами.

Як нагадали на сайті українського Центру досліджень визвольного руху, що входить до Європейської платформи пам’яті та совісті, прокурор ІПН ухвалив, що "військова операція проходила гуманним чином" і мала "попереджувальний та охоронний характер".

"Не були виявлені дії, які б завдавали громадських чи приватних збитків", — зазначили в ІПН і додали, що також не було зловживань або перевищення повноважень при ухваленні рішення про масове виселення.

Однак у Центрі досліджень визвольного руху вважають, що "рішення прокурора ІПН суперечить не тільки фактам і документальним джерелам, які вже багато років оприлюднені як з польської, так і з української сторони, яка неодноразово висловлювалася раніше позиціями вчених, президентів і парламентів Польщі та України, а й навіть позиції самого ІПН".

"Докази однозначно вказують, що акція "Вісла" носила примусовий характер (відбувалася всупереч волі населення та із застосуванням військових підрозділів), стосувалася переміщення груп населення за національною ознакою (етнічні українці або члени змішаних польсько-українських сімей) з районів, у яких вони та момент переживали на законних підставах, а також проводилася за відсутності підстав, що допускаються міжнародним правом", — наголосили у Центрі.

Зазначається, що стосовно в’язнів концтабору в Явожно застосовувалися тортури, а заборона повертатися під загрозою повторної депортації або концтабору була переслідуванням з національних мотивів.

"Все це згідно з нормами міжнародного права — ознаки злочину проти людяності", — пояснює юрист та історик Сергій Рябенко, представник від України у міжнародному проєкті International Justice for Communist Crimes of Platform of European Memory and Conscience.

У Центрі вважають, що спроба прокурора ІПН виправдати дії влади комуністичної Польщі мало чим відрізняється від спроб російських пропагандистів виправдати репресії радянського тоталітарного режиму. Насамперед йдеться про масові депортації цілих груп населення, включаючи кримських татар та поляків.

"Висновки прокурора мають мало спільного з проведенням всебічного, об’єктивного та незалежного розслідування, а викликані радше причинами, що мають політичний характер", — йдеться в аналізі.

Відомо, що понад сотня польських істориків, інтелектуалів та громадських та культурних діячів опублікували відкриттого листа до керівництва обох палат Парламенту Польщі, де висловили протест та засудження рішення Інституту національної пам’яті про припинення розслідування про визнання акції "Вісла" злочином. Вони назвали рішення скандальним та вимагають реакції вищої влади та однозначної оцінки акції "Вісла" як злочинної.

Довідково: 28 квітня 1947 року розпочалася операція польської комуністичної влади, під час якої було виселено близько 150 тисяч українців. Людей вивозили за сотні кілометрів, тих, хто намагався чинити опір — убивали. Операцією "Вісла" Польща "очистила" від українців їхні етнічні території та поклала край українському визвольному руху на цих землях. Ця операція стала завершальним акордом Другої польсько-української війни, яка розгорнулася в рамках Другої світової війни, яка йшла за українські території, які до 1939 року входили до складу Польщі (Холмщину, Волинь, Галичину), на яких українці хотіли створити власну державу, а поляки хотіли відновлення довоєнних кордонів. Однак питання вирішилося після Другої світової без участі українців та поляків. Найбільш агресивним етапом цього стала операція "Вісла" у 1947 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, як держави Антанти будували "санітарний кордон" перед більшовицькою росією. Для них Україна на карті Європи просто була відсутня.