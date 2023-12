В Польше назвали операцию "Висла" "гуманной": украинские историки пояснили, что здесь не так

Более сотни польских историков, интеллектуалов и общественных и культурных деятелей не согласны с решением

Прокурор Института национальной памяти Польши (ИПН) закрыл расследование коммунистического преступления против человечности – принудительной и неожиданной депортации весной 1947 года 150 тысяч украинцев, известной как акция "Висла". Украинские историки объяснили, что не так с этим решением, которое игнорирует факты и вызвано политическими причинами.

Как напомнили на сайте украинского Центра исследований освободительного движения, входящего в Европейскую платформу памяти и совести, прокурор ИНН постановил, что "военная операция проходила гуманным образом" и носила "предупредительный и охранный характер".

"Не были обнаружены действия, которые бы наносили общественный или частный ущерб", — отметили в ИПН и добавили что также не было злоупотреблений или превышения полномочий при принятии решения о массовом выселении.

Однако в Центре исследований освободительного движения считают, что "решение прокурора ИПН противоречит не только фактам и документальным источникам, уже много лет обнародованным как с польской, так и с украинской стороны, неоднократно высказываемой ранее позиции ученых, президентов и парламентов Польши и Украины, но и даже позиции самого ИНН".

"Доказательства однозначно указывают, что акция "Висла" носила принудительный характер (происходила вопреки воле населения и с применением военных подразделений), касалась перемещения групп населения по национальному признаку (этнические украинцы или члены смешанных польско-украинских семей) из районов, в которых они тот момент переживали на законных основаниях, а также проводилась при отсутствии оснований, допускаемых международным правом. То есть являлась депортацией или принудительным перемещением населения", — отметили в Центре.

Отмечается, что по отношению к узникам концлагеря в Явожно применялись пытки, а запрет возвращаться под угрозой повторной депортации или концлагеря был преследованием по национальным мотивам.

"Все это согласно нормам международного права — признаки преступления против человечности", — объясняет юрист и историк Сергей Рябенко, представитель от Украины в международном проекте International Justice for Communist Crimes of Platform of European Memory and Conscience.

В Центре считают, что попытка прокурора ИПН оправдать действия властей коммунистической Польши мало чем отличается от попыток российских пропагандистов оправдать репрессии советского тоталитарного режима. Прежде всего речь о массовых депортациях целых групп населения, включая крымских татар и поляков.

"Выводы прокурора имеют немного общего с проведением всестороннего, объективного и независимого расследования, а вызваны скорее причинами, имеющими политический характер", — сказано в анализе.

Известно, что более сотни польских историков, интеллектуалов и общественных и культурных деятелей опубликовали открытие письмо к руководству обеих палат Парламента Польши, где выразили протест и осуждение решения Института национальной памяти о прекращении расследования о признании акции "Висла" преступлением. Они назвали решение скандальным и требуют реакции высшей власти и однозначной оценки акции "Висла" как преступной.

Для справки: 28 апреля 1947 года началась операция польской коммунистической власти, во время которой было выселено около 150 тысяч украинцев. Людей вывозили за сотни километров, тех, кто пытался сопротивляться — убивали. Операцией "Висла" Польша "очистила" от украинцев их этнические территории и положила конец украинскому освободительному движению на этих землях. Эта операция стала завершающим аккордом Второй польско-украинской войны, развернувшейся в рамках Второй мировой войны, которая шла за украинские территории, до 1939 года входившие в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галицию), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки хотели восстановления довоенных границ. Однако вопрос решился после Второй мировой без участия украинцев и поляков. Наиболее агрессивным этапом этого стала операция "Висла" в 1947 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как государства Антанты строили "санитарную границу" перед большевистской россией. Для них Украина на карте Европы просто отсутствовала.