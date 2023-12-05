"Це в наших інтересах": у НАТО зробили важливу для України заяву

Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Альянсу

Політичні зміни у позиції Угорщини, Словаччини та Нідерландів ніяк не вплинуть на допомогу Україні. Країни НАТО продовжать надавати підтримку.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи слабшає допомога. Про це пише Political Lore.

"З 2014 року ми бачимо, наскільки важлива допомога. По часу надання. Я зауважив, що його потрібно збільшити, як і темпи забезпечення. Але те, що члени НАТО надають передові ракети, системи ППО, сучасні бойові танки – це приклади значної сучасної" допомоги <…> Допомога надається Україні, тому що це на користь нашої безпеки. Я впевнений, що союзники по НАТО продовжать надавати суттєву і значну підтримку Україні", — сказав він.

Також, як приклад рішучості країн-членів НАТО продовжувати надавати Україні допомогу, Столтенберг зазначив, що Німеччина та Нідерланди нещодавно заявили про готовність надати $10 млрд виплат, а союзники по НАТО надають додаткові ППО.

Крім того, Румунії створили навчальний центр для українських пілотів, де вони проходять навчання на винищувачах F-16.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що країни НАТО передадуть Україні додаткову допомогу. Стало відомо, про які цифри йдеться.