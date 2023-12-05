"Вимагають безглузді документи. Що поробиш": Гетманцев порадив звикати до перевірки ПЕП

НБУ створив окрему гарячу лінію, в рамках якої відпрацьовуватимуться проблемні питання взаємодії ПЕП із фінустановами

Українцям порадили звикнути до нових фінансових перевірок людей з довічний статус ПЕП (політично значущих осіб – ред.). Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнив, що нічого страшного в них немає і розповів, як ці перевірки проводяться на практиці.

Коментар щодо нововведення у країні він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу". На його думку, ухвалення цього закону було правильним рішенням.

"Багато вже скаржились, що не можуть навчання дітей оплатити і таке інше. Ну пройдуть перевірку, і зможуть. Ми всі з цим стикаємося. У мене теж були заблоковані рахунки якийсь час. Нічого страшного, поїхав, дав документи, які вимагали у банку, і все налагодилося. Так, іноді безглузді документи вимагають. Ну що поробиш, вчиться система. Нічого страшного, пройдемо цей етап. Не так у нас багато цих ПЕПів, щоб все суспільство так жваво обговорювало їхні проблеми", — вважає Гетьманцев.

Депутат зазначив, що всі, хто йшов працювати на державу, усвідомлювали наявність обмежень, які "накладає публічна служба".

Гетьманцев наголосив, що існує також мотивований суспільний запит та побажання з боку європейських колег посилити такий моніторинг, зробивши його більш ефективним. "Якщо потрібно для євроінтеграції, для перемоги, щоб я став довічним ПЕПом, я за це із задоволенням проголосував", — додав політик.

За його словами, влада просто перенесла в українське законодавство слово в слово норму європейської директиви. Як результат депутати 90-х років скликання стали ПЕПами зараз, хоча раніше ними не були. "Нічого страшного, переживуть. Тим більше, що ми зобов’язали банки безпідставно не відмовляти в обслуговуванні ПЕПам, обтяжили фінустанови штрафами за такі відмови", — додав він.

Гетьманцев також зазначив, що НБУ навіть створив окрему гарячу лінію, в рамках якої відпрацьовуватимуться проблемні питання взаємодії ПЕП із фінустановами.

Раніше "Телеграф" писав, що новий закон про життєвий фінансовий моніторинг політично значущих осіб наробив чимало галасу в українському суспільстві і особливо серед тих, хто несподівано для себе підпав під категорію "ризикованих" клієнтів фінустанов.

Більше з цієї теми читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "До кінця війни не буде податкових реформ", — друга частина інтерв’ю з Данилом Гетьманцевим" .