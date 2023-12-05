"Требуют бессмысленные документы. Что поделать": Гетманцев посоветовал привыкнуть к проверке ПЭП

НБУ создал отдельную горячую линию, в рамках которой будут отрабатываться проблемные вопросы взаимодействия ПЭП с финучреждениями

Украинцам посоветовали привыкнуть к новым финансовым проверкам людей с пожизненный статус ПЭП (политически значимые лица – ред.,). Народный депутат, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев заверил, что ничего страшного в них нет и рассказал, как на практике проходят эти проверки.

Комментарий относительно нововведения в стране он озвучил в интервью "Телеграфу". По его мнению, принятие данного закона было правильным решением.

"Многие уже жаловались, что не могут обучение детей оплатить и так далее. Ну, пройдут проверку, и смогут. Мы все с этим сталкиваемся. У меня тоже были заблокированы счета какое-то время. Ничего страшного, уехал, дал документы, требовавшие в банке, и все наладилось. Да, иногда бессмысленные документы требуют. Ну что поделаешь, обучается система. Ничего ужасного, пройдем этот шаг. Не так у нас много этих ПЭПов, чтобы все общество так живо обсуждало их проблемы", — считает Гетманцев.

Депутат отметил, что все, кто шел работать на государство, осознавали наличие ограничений, "которые налагает публичная служба".

Гетманцев подчеркнул, что существует также мотивированный общественный запрос и пожелания со стороны европейских коллег усилить такой мониторинг, сделав его более эффективным. "Если нужно для евроинтеграции, для победы, чтобы я стал пожизненным ПЭПом, я за это с удовольствием проголосовал", — добавил политик.

По его словам, власти просто перенесли в украинское законодательство слово в слово норму европейской директивы. Как результат, депутаты 90-х годов созыва стали ПЭПами сейчас, хотя раньше ими не были. "Ничего страшного, переживут. Тем более что мы обязали банки безосновательно не отказывать в обслуживании ПЭПам, обременили финучреждения штрафами за такие отказы", — добавил он.

Гетманцев также отметил, что НБУ даже создал отдельную горячую линию, в рамках которой будут отрабатываться проблемные вопросы взаимодействия ПЭП с финучреждениями.

Ранее "Телеграф" писал, что новый закон о жизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц наделал немало шума в украинском обществе и особенно среди тех, кто неожиданно для самого себя подпал под категорию "рискованных" клиентов финучреждений.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "До конца войны не будет налоговых реформ", — вторая часть интервью с Данилой Гетманцевым".