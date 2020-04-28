Закон о финмониторинге: в НБУ рассказали, что изменится

Новости Бизнеса:В Нацбанке объяснили, что изменит закон о финмониторинге для банков и клиентов.

Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу с 28 апреля 2020 года, не изменит почти ничего для банков и их клиентов.

Об этом во время брифинга в понедельник заявил директор департамента платежных систем Алексей Шабан.

"Закон почти ничего не изменит для клиентов банков, банковских учреждений. Он никоим образом не скажется на возможностях оплаты коммунальных услуг, пополнения мобильных телефонов, переводов, оплаты карточкой. Не будут иметь никаких ограничений переводы безналичных средств, в том числе из-за рубежа на валютные счета. Потому и владелец карточки плательщика, и владелец карточки получателя уже идентифицированы банком, и никакие дополнительные идентификации не требуются. Ограничений по таким операциям новый закон не вводит. Новый закон о том, что надо ориентироваться на крупные рисковые операции. Закон смещает акцент на большие рисковые операции", - подчеркнул Шабан.

Также, по словам представителя НБУ, закон ничего не меняет по лимитам на переводы, по пополнению средствами собственных счетов, оплате товаров или услуг. Он заверил, что банк не будет безосновательно блокировать операции, только потому, что операция, например, очень большая.

"Вы можете продолжать осуществлять переводы, валютные или гривневые, в тех объемах, к которым вы привыкли, без каких-либо ограничений. Конечно, если операция будет несвойственной по сумме для этого клиента, банк сможет спросить, для того, чтобы прояснить суть вопроса", - пояснил он.

Также, по словам представителя НБУ, закон ничего не меняет в принципах запроса документов о происхождении. В то и же время, по словам Шабана, если речь идет о переводе наличных, такую операцию лучше сделать в отделении банка. "Операции по переводу наличных денег в 5000 осуществляются в терминалах самообслуживания в любом случае. Крупные операции возможны, если терминал самообслуживания банка или небанковского учреждения оборудован устройством для считывания карты или позволяет верифицировать клиента, осуществляет пополнение или перевод с помощью пин-кода, считывания бесконтактной карточки или смс-пароля, то дополнительных операций делать не нужно", - отметил представитель НБУ.

Если же терминалы таким устройством не оборудованы, а сумма перевода превышает 5 тыс. грн, то надо будет предъявить паспорт. "Паспорта для осуществления таких операций будет достаточно.", - отметил представитель НБУ.

Также, паспорт понадобится при переводе, например через платежные системы. "Например, при переводе через Вестерн Юнион - это по сути наличный перевод, поэтому, на данный перевод распространяются правила наличных переводов. И при операции от 5 тыс грн понадобится паспорт", - отметил Шабан.

Как сообщалось, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" вступает в силу с 28 апреля 2020 года.

Он устанавливает в частности новые требования к надлежащей проверке клиентов финансовых учреждений. Законом предусмотрена обязанность государственных регуляторов привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями Закона в течение трех месяцев с даты вступления его в силу, то есть до 28 июля 2020 года. Пока НБУ уже готовит обновленное Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утверждение и внедрение которого ожидается до конца апреля; аналогичные нормы регулирования для небанковского финансового рынка, утверждение и внедрение которых ожидается до конца июля.

Нормы статьи 14 Закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы) уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн (при условии, что финансовое учреждение может определить лицо плательщика, которой заключил договор с получателем) переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы) все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; снятие средств с собственного счета.