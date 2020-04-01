Нарушения финмониторинга: НБУ оштрафовал три банка

НБУ в марте 2020 года оштрафовал банки РВС, "Украинский капитал" и Укрэксимбанк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Уточняется, что РВС Банк был оштрафован на 3 миллиона гривень за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.
Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, — инвестиционный ущерб.
В свою очередь, банки "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал на 800 и 600 тысяч гривень соответственно за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк — 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк — 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" — 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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