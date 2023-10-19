Финансовый мониторинг ПЭП: что это такое и почему вокруг него столько шума

Внедрение европейского механизма контроля в Украине превратилось в фарс

По требованию Евросоюза и МВФ Верховная Рада приняла законопроект №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц ( далее – ПЭП, от англ. Politically exposed persons, PEP ). Теперь бывшие и действующие депутаты, чиновники и госслужащие будут сталкиваться с усиленным финансовым контролем со стороны банковских учреждений на протяжении всей жизни.

В обществе, и особенно среди получивших статус ПЭП, новация вызвала бурную реакцию, ведь, как это часто бывает, в ходе интеграции в украинскую систему европейские механизмы претерпевают существенные изменения и превращаются в фарс с элементами нарушения прав человека. Так случилось и в этот раз.

"Телеграф" выяснял, что не так с новым "антикоррупционным" законом и какие последствия будет иметь его внедрение.

Кто такие ПЭПы и что им "угрожает"

Принятие закона о финансовом мониторинге ПЭП было одним из ключевых условий начала переговоров относительно членства Украины в ЕС и пересмотра программы расширенного финансирования и сотрудничества Украины с МВФ.

Документ во втором чтении поддержали 276 нардепов, чем "ограничили самих себя в тех или иных финансовых операциях и обременили дополнительным финмониторингом фактически пожизненно", заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Согласно украинскому законодательству, политически значимыми лицами считаются:

президент, премьер-министр, члены Кабмина и их заместители;

руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, заместители этого руководителя;

руководитель и заместители руководителя Госуправления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

секретарь и заместители секретаря СНБО;

народные депутаты;

глава и члены правления Нацбанка, члены Совета НБУ;

председатели и судьи КС, ВС, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

генеральный прокурор и его заместители;

глава СБУ и его заместители;

директора НАБУ, ДБР и БЭБ и их заместители;

председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ, командующие Сухопутными войсками ВСУ, Воздушными силами ВСУ, Военно-Морскими силами;

государственные служащие, должности которых в категории "А": государственный секретарь Кабмина и его заместители, государственные секретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами Кабмина, и их заместители;

руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов СБУ, председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%;

члены руководящих органов политических партий.

члены семьи государственных деятелей и их ближайших родственников.

После вступления нового закона о ПЭП в силу все граждане, которые подпадают или за время своей профессиональной деятельности в прошлом подпадали под этот перечень, будут внесены банками в категорию клиентов, которые по умолчанию относят к высокорисковым.

Когда государственный деятель, член его семьи или связанное с ним лицо решит открыть счет в банке или зарегистрировать новое имущество, работник учреждения должен будет проверить источник происхождения его средств, а также получить разрешение руководства на установление деловых отношений с таким клиентом.

Мониторинговые мероприятия по ПЭПам являются обязанностью не только банков, но и других субъектов первичного финансового мониторинга: страховщиков, платежных организаций, почтовых операторов, аудиторов, бухгалтеров и т.д.

Принадлежность лица к числу ПЭПов будут проверяться через реестр НАПК, бесплатный реестр pep.org.ua, коммерческие ресурсы, а также международные коммерческие базы, например, World Check.

Нарушение требований относительно надлежащей проверки и выявления PEP предусматривает наложение штрафа до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 204 тыс. грн.).

Реакция ПЭПов на новый статус

Несмотря на то, что как минимум 276 народных депутатов добровольно согласились на пожизненный мониторинг своего состояния и финансовых операций, сотни других граждан (в том числе – достаточно известных в разных отраслях людей), вдруг получивших статус ПЭП, не обрадовались такой социальной "нагрузке".

В частности, известный украинский журналист и публицист Вахтанг Кипиани заявил, что не имеет никакого отношения к ПЭПам, однако из-за несовершенства украинских законов теперь будет вынужден доказывать это в суде и иметь проблемы с банками.

В похожей ситуации оказался и эксперт в области конституционного права, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера. По его словам, государство уже второй раз накладывает на него ограничение в виде финмониторинга (впервые это произошло также уже после увольнения с публичной службы), что выглядит достаточно иронично, с учетом персональных санкций, введенных против юриста на территории рф.

"В документах ЕС нет требования по внедрению в Украине пожизненного статуса ПЭПа. Более того, такого требования нет ни в одном европейском государстве. Да, есть определенные статусы со сроком годности, например, 12 месяцев в Польше или же — максимальный срок — 5 лет в Канаде. Пожизненного нет нигде. Возникает вопрос: почему представители правительства во время переговоров об интеграции Украины в ЕС взяли на себя такие обязательства и выразили инициативу по внедрению его у нас? Этот закон не является конституционным и не отвечает международным стандартам прав человека. Почему гражданин, который 1994 три месяца отработал на госслужбе в каком-то органе, должен теперь до конца жизни сталкиваться с проверками?", – говорит юрист в комментарии "Телеграфу".

Еще один принципиальный вопрос – это обратное действие закона, ведь статус ПЭП присваивается и тем, кто находился на госслужбе и уволился с нее до принятия нормы. По общепризнанному принципу права, законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени. Этот принцип закреплен в части первой 58 Конституции Украины.

Если с наложенными в результате проверки ПЭПа банком ограничениями спорить в суде можно, то обжаловать сам закон будет крайне сложно, говорит юрист. Напрямую обращаться в Конституционный суд может очень ограниченный перечень субъектов, тогда как рядовым гражданам для этого нужно пройти все звенья судов общей юрисдикции. Впрочем, остается возможность обращения в Европейский суд по правам человека, ведь, по словам Андрея Магеры, нововведение имеет признаки дискриминации.

"Это популизм чистой воды. Если кто-то действительно хочет бороться с коррупцией, нужно начать с элементарного. Ввести общее декларирование доходов всех совершеннолетних граждан Украины, чтобы все подавали декларации о доходах и имущественном состоянии. И тогда не возникнет необходимости у топ-чиновников записывать свое имущество на водителей, секретарей и дальних родственников.Все будут "просвечены", — говорит юрист.

Контраргументы финансистов и чиновников

С упреками в неконституционности и уникальности нового закона не соглашается председатель комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По словам чиновника, принцип "once pep-forever pep " используется в США, ЕС, Канаде и большинстве цивилизованных стран мира.

В вопросе срочности говорится об ограниченном времени повышенного риска для таких лиц, говорит нардеп. В Украине этот срок ограничен 12 месяцами. В течение этого времени к клиенту будут применяться повышенные меры финансового мониторинга. После 12 месяцев, по усмотрению банка, ПЭП может перевести на средний или низкий уровень рисков, тогда как пожизненность статуса ПЭП является нормой 24-й директивы ЕС.

Кроме того, Даниил Гетманцев уверяет: новация не подпадает под требование необратимости действия закона по времени.

"Это определение в законе определенного статуса, который является предпосылкой для повышенного финансового мониторинга. Никаких новых обязанностей не возлагается, никакой ответственности, никаких дополнительных обременений. Просто гражданин становится субъектом этих отношений. И в фактах банковского мониторинга к нему может быть применен повышенный финансовый контроль. Закон действует просто для соответствующей категории лиц, а не с целью привлечения их к чему-либо", – говорит чиновник в комментарии "Телеграфу".

На шквал критики со стороны общества и некоторых коллег в своем Telegram-канале ответил и нардеп Ярослав Железняк.

Интересно, что эксперты в области финансов также восприняли новшество достаточно тепло. По словам исполнительного директора финансовой компании Activitis Ирины Поповой, подход пожизненного статуса соответствует международной практике и рекомендациям международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (ФАТФ), основываясь на позиции того, что бывший ПЭП, даже если формально перестает выполнять функции государственного деятеля, может продолжать существенно оказывать влияние на органы власти и руководящих лиц государства.

"Перечень ПЭП действительно велик, но, как правило, это не высокорисковый клиент для учреждения. Нацбанк в сентябре 2023 года нормировал отдельные вопросы применения особого, даже деликатного, риск-ориентированного подхода к лицам, которые являются ПЭП и являются клиентами небанковских финансовых учреждений. Для банков аналогичные правила действуют еще с июня 2023 года", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Согласно этим правилам, учреждения:

▪️ могут не устанавливать источники состояния ПЭП, если объем финансовых операций, осуществляемых ПЭП через учреждение, не будет превышать 400 тысяч гривен (эквивалент) в месяц;

▪️ должны устанавливать клиентам, являющимся ПЭП, обоснованный уровень риска и не отказывать таким клиентам, если нет оснований;

▪️ быть готовыми понести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам ПЭП риск-ориентированного подхода, даже за установление им необоснованного уровня риска и/или принятие по ним непропорциональных мер.

Поэтому, исходя из указанных требований регулятора учреждение не готово будет идти на злоупотребление в работе с ПЭП в ключе необоснованных требований по предоставлению финансовых услуг, говорит Ирина Попова.

"Такой резонанс вокруг изменений закона в основном создали эмоции и их отголоски, связанные с неудачным личным или взятым из публичного источника, часто гиперболизированным, опытом обслуживания в учреждении. Вопрос пожизненного статуса ПЭП не нов. Вопрос обратного действия во времени нормы закона, безусловно, должен стать предметом исследования Конституционного суда. При этом следует отметить, что на практике основная часть ПЭП уже проходила все необходимые дополнительные процедуры надлежащей проверки в учреждении и предоставляла, в случае необходимости, документы", – отмечает эксперт.