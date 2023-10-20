Какие риски для государства, банков и самих ПЭПов несет реформа, "Телеграфу" рассказал старший партнер "Ario Law Firm" Юлиан Хорунжий

Закон о жизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц наделал немало шума в украинском обществе и особенно среди тех, кто неожиданно для самого себя подпал под категорию "рискованных" клиентов финучреждений.

В то же время следует признать, что неприятие новации продиктовано не только эмоциями от нежелания попасть "на карандаш", но и вполне объективными недостатками принятой парламентом нормы.

Начну с того, что наша юридическая фирма в свое время столкнулась со всеми "прелестями" законодательства о ПЭП. Из-за того, что в партнерский состав нашей компании присоединялся бывший народный депутат, все сотрудники проходили бесконечные идентификации/верификации. Это были долгие бюрократические процедуры с характерными для них многочисленными "потерями документов" со стороны банковских работников, а затем и остановкой финансовых операций.

Но теперь о принятом законопроекте № 9269-д о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" (Закон о НДП/ФТ) относительно публично значимых лиц .

Последствия для государства

Начнем с того, что сам Закон о НДП/ФТ создает вопрос для значительно большего количества лиц, чем нардепы, министры, судьи или государственные служащие категории "А", которым не нравится перспектива получить пожизненный ПЭП. "Веселее" то, что к ПЭПам также относятся и руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, а также хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 %.

Объясняю на простом примере одного из видов деятельности, осуществляемого Фондом госимущества. Следует понимать, что далеко не все госпредприятия в Украине обладают таким же весом и значимостью, как, например, Нафтогаз, Энергоатом или другие того же калибра.

В примере, который я хочу привести – речь о ликвидации тысяч государственных предприятий, которые уже не ведут хозяйственную деятельность, не имеют собственных активов и т.д. У таких предприятий есть два пути ликвидации: либо через банкротство, либо через добровольную ликвидацию (согласно Гражданскому кодексу).

Вопрос: будет ли много желающих стать или директором (чтобы просто исключить компанию из реестра), или арбитражным управляющим на такое предприятие и получить пожизненный статус ПЭП? То есть условно стать ликвидатором магазина по обслуживанию железнодорожной станции в Глевасе и за это посетовать себя ПЭПом на всю жизнь. При том, что те же судьи Хозяйственного суда города Киева ПЭПы не являются. Справедливо? Риторический вопрос.

Мы понимаем, что лицо, которое планирует идти на госслужбу на высокие должности, должно точно понимать причины и последствия своих действий, в том числе и по статусу ПЭПа.

А вот, учитывая, что сейчас желающих идти на должности низшего уровня – ликвидируемых директоров госпредприятий и так немного, то пожизненный статус ПЭП, скорее всего, еще более усложнит ситуацию. Заполнить вакантные должности директоров таких предприятий после вступления в силу нового закона будет, мягко говоря, не просто.

Последствия для банков

Нарушение банком требований финмониторинга карается штрафом. В случае с ПЭПом (в соответствии с законопроектом) – это до 100 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (т.е. до 1 700 000 грн) финансовых учреждений, а также до 10 000 000 грн (по крайней мере, такой размер штрафа в настоящее время) – для банков за каждый факт неправильной работы с ПЭПом. Но штраф – это самая маленькая из проблем украинских финучреждений.

Согласно Закону о НДП/ФТ, три подряд нарушения со стороны банка по поводу проверки ПЭПа могут повлечь аннулирование Нацбанком лицензии этому финучреждению.

При этом вопрос адекватности установленного банком уровня риска (как в сторону установления более высокого риска, так и низшего) по ПЭП определяет именно Нацбанк во время проведения проверки финансового учреждения. То есть, какой бы уровень риска не установил банк, НБУ всегда может сказать, что он необоснован.

Законопроектом не установлены никакие критерии относительно адекватности или обоснованности. Следовательно, эта оценка риска НБУ, скорее всего, будет достаточно субъективна – на основании профессионального суждения и даже может привести к достаточно жестким последствиям для банков.

Таким образом, в этой части законопроект не содержит юридической определенности. Если же нет четкости закона и нет юридической определенности, то данные нормы не соответствуют принципу верховенства права.

Для непосредственно ПЭПов

Для тех ПЭП, которые пошли на госслужбу по бизнесу, вернуться назад будет сложно. Ведь любой бизнес трижды подумает, прежде чем согласиться попасть под "микроскоп" финмониторинга из-за нового сотрудника. Однако это не только проблема именно украинских публично значимых лиц. С таким трудом ПЭПы сталкиваются во всем мире. Это обычная практика.

Среди положительных моментов для ПЭПов следует выделить тот факт, что после вступления этого закона в силу, усиленные меры финансового мониторинга принимаются в течение 12 месяцев со дня завершения выполнения лицом публичных функций. То есть если к лицу нет претензий, то через год меры финансового мониторинга ослабляются.

Реестр ПЭПов

Одним из положительных аспектов этого законопроекта должен стать реестр ПЭПов, который должен был бы вестись Госфинмоном.

Основной позитив этой нормы состоит в том, что до сегодняшнего дня никаких адекватных ресурсов по ПЭПам не было. Даже YouControl или OpenDataBot со 100% точностью не устанавливают, относится ли лицо к ПЭПу или нет. Для банков отсутствие такого реестра имело болезненные последствия в виде штрафов НБУ, поскольку НБУ лучше знает, кто ПЭП, а кто нет. Украинские финучреждения имеют определенные внутренние программы, которыми они пользуются по определению ПЭПов, но они также не дают 100% информации.

Плюсы появления такого реестра есть и непосредственно для украинцев, ведь раньше банки, руководствуясь какой-то внутренней информацией, могли отказать лицу в обслуживании, ссылаясь на то, что оно ПЭП. При этом само лицо нигде эту информацию проверить не могло, оно не знало, по какому признаку и каким из разработчиков программного обеспечения он был отнесен к публично значимому лицу. Соответственно, такое лицо не могло обжаловать действия неизвестной ІТ-компании в любом порядке.

В то же время, из финальной версии законопроекта нормы о реестре ПЭПов были исключены, поэтому ясности в том, кто ПЭП связано ли с ним лицо, а кто нет — как не было, так и не будет.

ПЭП "задним числом"

Уже известно, что ПЭПы будут признаваться "бывшими". Здесь речь идет и о перестраховке финучреждениями.

Однако, согласно ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени. Многочисленные решения Конституционного Суда Украины это подтверждают (в частности, решение КСУ о статусе народного депутата от 1997 года и решение о Законе Украины "О предотвращении и противодействии коррупции" от 2012 года).

Следовательно, если банки начнут "кошмарить" бывших ПЭПов, которые к моменту вступления в силу этого закона уже потеряли свой публичный статус, или эти экс-ПЭПы будут включены в реестр, то они смогут обратиться в суд и почти со 100% вероятностью его выиграют. Однако это время и ресурсы, а также несколько лет банковского дискомфорта, пока судебное дело не дойдет до Верховного или Конституционного Суда.