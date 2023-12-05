Західні ЗМІ дізналися реальні втрати російських зеків на фронті

До зростання втрат часто призводила некомпетентність та корупція серед найвищих російських військових чиновників

Розв’язана російським президентом Володимиром Путіним війна проти України перетворила всю систему кримінального правосуддя РФ на інструмент військового вербування. На фронті зеків використовують переважно як гарматне м’ясо.

У розформованій ПВК "Вагнер" заявляли, що лише у їхніх лавах служило близько 50 тисяч ув’язнених, і кожен п’ятий із них помер. Про це пише The New York Times.

Видання пише, що ті, кому вдалося вижити, отримали серйозні травми, у тому числі психологічні.

"Сну ні. Допомагає тільки алкоголь… Ви повинні розуміти: ми ходили по кишках", — розповів один із колишніх зеків, що повернулися, маючи на увазі понівечені тіла на полі бою.

За даними The New York Times, до зростання втрат часто призводила некомпетентність і корупція серед вищих військових російських чиновників : "Виживуть вони чи ні, говорили солдати, залежало від того, в якому підрозділі вони перебували, хто був командирами і чи поважали вони людське життя" .

Згідно з даними, середній вік призовників становить 33 роки. Вони прибувають переважно з невеликих міст і сіл. Найчастіше ці хлопці опинялися за ґратами через продаж наркотиків. У середньому їм залишалося ще п’ять років ув’язнення у жорстоких тюремних умовах.

У статті наголошується, що надзвичайно високий рівень обвинувальних вироків у РФ (99,6%), а також тривалі терміни ув’язнення та нелюдські умови у російських в’язницях створюють "сильні стимули ризикувати життям, щоб здобути свободу".

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 333 840 осіб особового складу.

Крім того, російська армія втратила на полі боїв: танків – 5587, бойових броньованих машин – 10416, артилерійських систем – 7987, засобів ППО – 605, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032, автомобільної техніки та автоцистерн – 10483.

Раніше "Телеграф" повідомив, що кількість дезертирів у російській армії зросла майже вдвічі.