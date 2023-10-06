Росіяни вербують на війну сотні сербів: у цьому допомагають відомі особи

Вербування підтвердили давно воюючі на боці рф серби

У росії прагнуть усіма доступними способами поповнювати ряди своєї армії. До списку можливих новобранців потрапили не лише російські зеки, а й громадяни Сербії.

Як пише "Російська служба Бі-бі-сі", москва намагається завербувати для участі у війні в Україні до кількох сотень громадян Сербії. Вербування добровольців у цій країні підтвердили давно воюючі на боці росії серби в ефірі російської пропагандистської передачі.

21 серпня в ефір програми вийшли сербський снайпер Деян Берич, який брав участь у бойових діях на сході України з 2014 року, та Давор Савічич, який ще у 2014 році формував взвод сербів у складі ПВК "Вагнер".

Берич розповів, що у складі 106 тульської дивізії ВДВ було сформовано підрозділ "Вовк" під командуванням Савичича. "Зі 106-ою ми працювали ще на київському напрямку, там командир із позивним Сільвер", — заявив Берич, маючи на увазі генерал-майора Володимира Селіверстова.

Деян Беріч

Савичич, у свою чергу, уточнив, що його "інтернаціональний батальйон" на початку війни воював під Києвом у районі Гостомеля та займав варшавську трасу в районі села Загальці Бородянського району Київської області.

За даними видання, завербовані серби прилітають до росії, селяться у тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську, після чого спеціальний нотаріус готує їх документи для місцевого військкомату, а контракти з міноборони росії оформлюють вже в Королеві.

Джерела видання стверджують, що цю схему вигадав керівник головного управління регіональної безпеки московської області Роман Каратаєв, який запропонував її губернатору Андрію Воробйову. Каратаєв працює у підмосковному уряді з 2014 року, а до цього служив у ФСБ.

Зазначається, що іноземців оформляють через московську область, оскільки влада регіону не справляється з поставленими показниками щодо так званої прихованої мобілізації. Автори розслідування стверджують, що на початку 2023 року главам регіонів та державних компаній поставили завдання набрати до осені 150 тисяч добровольців, але поки що план виконано на 70%, реалізувати його на 100% губернатори мають до кінця поточного року.

За даними "Ордену республіки", створеного російськими силовиками, що виступають проти війни, підмосковна влада також підключила до процесу лідера "Нічних вовків" Олександра Залдостанова (він же Хірург), а також сина колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича — Марка Мілошевича, який з 2003 живе у росії.

Видання стверджує, що отримало доступ до списку імен сербів, які завербувалися до російської армії. Серед них був громадянин Сербії Вукашин Стеванович. У нього запитали, чи уклав він контакт з армією. "Я не той, кого ви шукаєте. Не збираюся відповідати на запитання щодо ваших сумнівів у зв’язку з моїм місцезнаходженням", - відповів Стеванович.

На кількох фотографіях в акаунті Стевановича у фейсбуці він позує зі зброєю у військовій формі сербської армії. "Я народжений для того, щоб боротися, і боротимуся", — написав про себе Стеванович. А у червні 2022 року він опублікував селфі, зроблене перед Храмом Василя Блаженного у москві.

Вукашин Стеванович

Варто зазначити, що в Сербії найманство є кримінальним злочином, тому сербам, які завербувалися в російську армію, може загрожувати на батьківщині до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що колишніх бійців ПВК "Вагнера" після загибелі їх ватажка євгена пригожина, ймовірно вербує Рогвардія.