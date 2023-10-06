Россияне вербуют на войну сотни сербов: в этом помогают известные личности

Вербовку подтвердили давно воюющие на стороне рф сербы

В рф стремятся всеми доступными способами пополнять ряды своей армии. В список возможных новобранцев попали не только российские зэки, а и граждане Сербии.

Как пишет "Русская служба Би-би-си", москва пытается завербовать для участия в войне в Украине до нескольких сотен граждан Сербии. Вербовку добровольцев в этой стране подтвердили давно воюющие на стороне рф сербы в эфире российской пропагандистской передачи.

21 августа в эфир программы вышли сербский снайпер Деян Берич, принимавший участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, и Давор Савичич, который еще в 2014 году формировал взвод сербов в составе ЧВК "Вагнер".

Берич рассказал, что в составе 106-й тульской дивизии ВДВ было сформировано подразделение "Волк" под командованием Савичича. "Со 106-й мы работали еще на киевском направлении, там командир с позывным Сильвер", — заявил Берич, имея в виду генерал-майора Владимира Селиверстова.

Деян Берич

Савичич, в свою очередь, уточнил, что его "интернациональный батальон" в начале войны воевал под Киевом в районе Гостомеля и занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района Киевской области.

По данным издания, завербованные сербы прилетают в рф, селятся во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, после чего специальный нотариус готовит их документы для местного военкомата, а контракты с минобороны рф оформляют уже в Королеве.

Источники издания утверждают, что эту схему придумал руководитель главного управления региональной безопасности московской области Роман Каратаев, предложивший ее губернатору Андрею Воробьеву. Каратаев работает в подмосковном правительстве с 2014 года, а до этого служил в ФСБ.

Отмечается, что иностранцев оформляют через московскую область, поскольку власти региона не справляются с поставленными показателями по так называемой скрытой мобилизации. Авторы расследования утверждают, что в начале 2023 года главам регионов и государственных компаний поставили задачу набрать к осени 150 тысяч добровольцев, но пока план выполнен на 70%, реализовать его на 100% губернаторы должны до конца текущего года.

По данным "Ордена республики", созданного российскими силовиками, выступающими против войны, подмосковные власти также подключили к процессу лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова (он же Хирург), а также сына бывшего президента Югославии Слободана Милошевича — Марко Милошевича, который с 2003 года живет в рф.

Издание утверждает, что получило доступ к списку имен сербов, которые завербовались в российскую армию. Среди них был гражданин Сербии Вукашин Стеванович. У него спросили, заключил ли он контакт с армией. "Я не тот, кого вы ищете. Не собираюсь отвечать на вопросы по поводу ваших сомнений в связи с моим местонахождением", — ответил Стеванович.

На нескольких фотографиях в аккаунте Стевановича в фейсбуке он позирует с оружием в военной форме сербской армии. "Я рожден для того, чтобы сражаться, и буду сражаться", — написал про себя Стеванович. А в июне 2022 года он опубликовал селфи, сделанное перед Храмом Василия Блаженного в москве.

Вукашин Стеванович

Стоит отметить, что в Сербии наемничество является уголовным преступлением, так что завербовавшимся в российскую армию сербам может грозить на родине до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что бывших бойцов ЧВК "Вагнера" после гибели их главаря евгения пригожина, вероятно вербует Рогвардия.